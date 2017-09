Politiske søndage

Lisbeth Zornig Andersen er første igangsætter til de nye politiske dialogmøder. Foto: arkiv

dialogmøder Dialogen er i centrum, når Enhedslisten hver søndag inviterer til politiske møder i Viftens Café.

Af André Bentsen

Den 24. september klokken 15 tager Enhedslisten i Rødovre hul på en ny række af dialogmøder.

Her kan man skylle de politiske budskaber ned med kaffe og kage og få en politisk snak forud for kommunalvalget.

Til hvert møde inviterer venstrefløjspartiet en oplægsholder, der kan komme med bud på, hvordan vi kan gøre Rødovre endnu bedre i den kommende valgperiode. Ved det første møde den 24. september har Lisbeth Zornig Andersen indvilget i at starte debatten under overskriften: Udsatte familier – det svære liv – de gode løsninger.

“De allerstørste udfordringer for udsatte familier og kommunerne fylder ikke meget i medierne. Det betyder, at fokus på indsats meget hurtig kan blive skæv, når der skal prioriteres indsatser. Især i et valgår som i år,” siger Lisbeth Zornig Andersen.

Som en af landets skarpeste debattører lige netop nu, er hun lidt at et scoop som kickstarter af de politiske dialogmøder.

Hver tiende borger er ramt af usikkerheden

“Lisbeth Zornig Andersen tager dig som borger en tur rundt i omfanget af problemer som alkohol i hjemmet, forældre med psykisk sårbarhed og vold i hjemmet. Cirka hver 10. barn i Danmark er ramt – og det tal passer nok meget godt, også i Rødovre kommune.”

“Lisbeth kommer med en række konkrete løsningsforslag på de enkelte områder, som andre kommuner har succes med. Så hvis du har brug for konkrete ideer til fokusområder og indsatser, der virker på området for udsatte familier, så skal du komme,” opfordrer Peter Mikkelsen, Enhedslisten Rødovre.

Annonce

Enhedslisten giver kaffen/theen og kagen. Alle er velkomne.

Næste arrangement er søndag den 1.10.2017 er med MF Finn Sørensen (Ø),

der vil tale om ‘De reformramte’.

kommentarer