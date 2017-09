500 år med Luthers reformation

Provst Jørgen Degn Bjerrum

kirke Har du prøvet at gå fra Rødovre Kirke til Roskildevej? Det tager vel ikke meget mere end 10 minutter i behageligt tempo.

Af Jørgen Degn Bjerrum, Provst

På en lignede kort strækning ligger der, nede i den Tyske by Wittenberg, en række bygninger, hvorfra der i årene, lige efter år 1500, udgik tanker, som satte hele Europa på den anden ende. Hele Europas førende elite sendte deres unge en tur omkring den lille by – inklusiv vores egne kommende konge i Danmark.

Borgerkrige, kirkesplittelse, nye samfundsformer, hvor kirke og stat blev splittet. Ja, et før og et efter i hele Europas historie – kort sagt: Reformationen blev udtænkt i Wittenberg!

Og Wittenberg var virkelig ikke nogen stor by, og den lå underligt langt fra de store byer.

Men den lokale Fyrste, ”Frederik den vise”, havde besluttet sig for at bygge sit eget universitet i Wittenberg med datidens dygtigste videnskabsfolk. Han købte professorer, ind som en rigmand i dag kan finde på at købe et fodboldhold og så købe de bedste spillere – bare for at vinde over alle de andre klubber.

Reformationen

Som altid, ved historiske vendepunkter, så sker tingene ikke uden, at en række af tilfældigheder lige falder sammen. Ideer skal modnes og drevne magtpersoner forstår til tider at udnytte religiøse spændinger til forandringer, der gavner deres egen sag.

Reformationen er ingen undtagelse. Martin Luther blev hovedpersonen i Reformationen. Meget kan siges om ham, men man kan ikke underkende hans genialitet som teolog og sprogperson.

Magt og skærsild

Den katolske kirke ejede omtrent 30 % af al den landbrugsjord, der kunne dyrkes i hele Europa. Selvom Konger, Fyrster og Kejsere havde megen magt, så var den katolske kirke her, der og alle vegne og ingen turde udfordre dens magtposition.

Sagde man kirken og Paven imod, var det med udsigt til, at ens sjæl ville brænde i helveds ild til evig tid – eller i alle tilfælde længe.

Den 31. oktober 1517 opfordrede Luther til, at man skulle tage en offentlig diskussion om det sande i, at man, mod betaling (til den katolske kirke), skulle kunne forkorte sin sjæls tid i Skærs-ilden. Kirken solgte såkaldte afladsbreve og jo større sum man betalte, jo kortere tid skulle sjælen være i skærsilden. Store syndere krævede selvfølgelig større summer.

Martin Luther havde på dette tidspunkt læst hele Bibelen på latin og græsk og det gamle Testamente på hebræisk, og ingen steder i den hellige skrift kunne han finde belæg for, at penge ville gøre en forskel over for Gud.

Ja, det skulle da lige være, at Jesus sagde, man skulle give alle sine penge til de fattige – ikke til kæmpe bygningsværker som Peters Kirken i Rom (som netop er finansieret af indtægter fra afladsbreve solgt rundt omkring i Europa).

Luthers lavine

I år er det altså 500 år siden Luther satte en lavine i gang. Han slog sine tekster op på kirke-

døren i Wittenberg. Kirken ligger i den ene ende af hovedgaden og selv boede han i den anden ende. Som afstanden mellem Rødovre kirke og Roskildevej.

På den strækning gik Luther forbi flere af sine gode kollegers hjem. Og han gik også forbi Lukas Cranachs hus og værksted. Cranach var datidens store maler i øvrigt også indkøbt af Fyrsten.

Cranach forstod at illustrere det, som Luther sagde, og som bekendt siger et billede mere end 1000 ord.

Cranach havde også forstand på bogtrykkerteknik. Gutenberg havde i 1440 opfundet en metode at trykke bøger på i stedet for møjsommeligt at skrive dem af i hånden og i 1500 tallet var teknikken blevet effektiv.

Cranach kunne trykke det, Luther sagde, på papir i massevis, og sende det ud i Europa.

Et kommunikativt kvantespring

Ja, man mener, at Luthers små diskussionsskrifter på en side var ude fra Wittenberg og overalt i Europas byer på cirka 14 dage. Faktisk skal man helt frem til e-mailen, før man ser et lignende kvantespring i kommunikation mellem folk.

Danmark er det første kongerige, hvor der i et helt land indføres den Lutherske tro på en gang, og al anden tro bliver ulovlig. Først i 1800 tallet bliver de lutherske ideer til noget helt særligt dansk. Det sker med Grundtvig, som formår at omskrive Luthers ideer om en kirke til det vi kender som ”Folkekirken”. Men intet andet land på jorden har en luthersk kirke med så høj en medlemsprocent, og det gør Danmark til et unikt sted.

