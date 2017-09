Luther Lagkage – Løbet du ikke vil gå glip af

Det er den her Luther-øl, der er på højkant til de hurtige. Foto: Ian Nielsen

kirkeløb For 500 år siden gik Martin Luther den lange vej op til kirkeporten, hvor han ændrede Verden, som vi kender den. Helt så langt behøver du ikke gå for at vinde Rødovres nyeste, sjoveste og alligevel mest historiske løb. Luther Lagkage Løbet.

Af André Bentsen

Øl, lagkage og løb. Whats not to like? Rødovres nyeste løb hylder 500 året for reformationen og presser byens motionister til det yderste, når vi sender dem ud på en 7,5 kilometer lang rute, der bringer deltagerne forbi byens fire folkekirker. Og lige så mange stykker lagkage.

Luther Lagkage

Løbet kalder vi for Luther Lagkage, og selvfølgelig bliver det provsten Jørgen med det kirkelige mellemnavn ‘Degn’ Bjerrum, der velsigner løberne inden dagens stradbadser.

Det er nemlig ikke let at løbe intervalløb fra én kirke til en anden.

Slet ikke, når maven langsomt bliver fyldt op med lagkage, der serveres af de mange frivillige, der til daglig gør en kæmpe forskel for fællesskab og kultur i byens kirker.

Specielle Luther-øl på dagen

På den måde ligner løbet lidt de sjove udfordringsløb, man ser i København, hvor man skal drikke champagne eller bunde en øl, men her i Rødovre gemmer vi det bedste til sidst.

De første 97, der gennemfører løbet, altså både løber de 7,5 kilometer og spiser et stykke lagkage i hver af kirkerne, får nemlig en helt særlig præmie med hjem.

De sidste 97 Luther-øl fra Fyens Stift, der findes i Danmark har vi nemlig kørt over broen for at kunne give i velfortjent minde om en sjov og anderledes dag.

Nå ja, og selvfølgelig et håndgribeligt tegn på, at Luther for præcis 500 år siden ændrede hele vores måde at leve livet på, fordi vi ikke længere skulle frygte døden på samme måde som tidligere.

Ikke mindst med ordene: Det er lige så let at købe sig en plads i himmerriget, som det er at få en kamel igennem et nåleøje. På samme måde vil der være retfærdig selvjustits til Luther Lagkage Løbet, der foregår nogenlunde i samlet flok frem til den tredje kirke, hvor det under kagespisningen bliver givet frit, så den sidste afgørende spurt om de nostalgiske Luther-øl kan sættes ind for fuld fart.

Husk at melde dig til på Facebook, så vi kan sørge for kage nok til alle.

Bare søg på Luther Lagkage eller Rødovre Lokal Løb, der er med som arrangør sammen med Folkekirken og Rødovre Lokal Nyt.

