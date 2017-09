Nye børnegrupper for sårbare børn

Nu er det igen muligt for sårbare børn at få hjælp i en samtalegruppe. Foto: Arkiv

samtaler Kender du et barn, som har en mor eller en far med psykiske vanskeligheder? Så kan de nye samtalegrupper for sårbare børn måske være en god hjælp.

Af Christian Valsted

Fortroligt og gratis Kender man et barn, der kunne have glæde af at være med i en samtalegruppe, kan man kontakte projektleder i Rødovre Kommune, Julia Ahlbom på telefon 2936 8716 eller på mailadressen cn18924@rk.dk. Grupperne starter i forskellige aldersgrupper i uge 40, dvs. i begyndelsen af oktober måned. Grupperne bliver sammensat, så børnene i den enkelte gruppe er så jævnaldrende som muligt.

De stores problemer virker ofte endnu større for de små. Det kan nemlig gøre livet svært for et barn, når far eller mor har rod i tankerne, men nu er der måske hjælp at hente i form af en ny samtalegruppe, der kan hjælpe børn med at tale om det, der er svært. I uge 40 starter Rødovre Kommune og Psykiatrifonden nye børnegrupper.

Samtalegruppen har én gang tidligere hjulpet flere familier.

”Min mand havde skrantet psykisk i nogle år. Hans stress udviklede sig til en alvorlig depression, og i en periode var han indlagt. Det var meget voldsomt at opleve, ikke mindst for vores tre drenge,” fortæller en anonym mor til tre drenge. De to yngste har netop gået i samtalegruppe i Rødovre Kommune. Familiens ældste dreng håber at komme med i de grupper, som begynder nu i uge 40.

”Særligt vores ene søn var ret påvirket af sin fars sygdom og meget beskyttende. Han ville ikke høre tale om, at hans far har en psykisk sygdom. Det var der ikke nogen i hans familie, der havde, sagde han,” fortæller moren.

Og sådan er der mange, der har det.

Børnelivet cirkler om sygdommen

Ifølge Psykiatrifonden har mellem to og fire børn i gennemsnit i hver skoleklasse en forælder med angst, depression eller en anden psykisk sygdom.

”Mange børn med en mor eller far, der har en psykisk sygdom, oplever skyld og skam i forbindelse med sygdommen. De er måske bange for, at sygdommen er deres skyld. Mange lever et børneliv, hvor alt i familien kommer til at cirkle om sygdommen – kan de have kammerater med hjem, kan de slappe af, når de er derhjemme,” spørger projektleder i Psykiatrifonden, Malou Laursen, retorisk.

I grupperne leger børnene blandt andet nogle lege,

der sætter samtalerne i gang, og gruppelederne kan hjælpe dem, hvis de bliver kede af det, eller synes det hele er svært. Grupperne er for børn fra syv til 16 år, som møder andre børn i samme situation.

Alle kan være med

Det tager to timer at være med i en samtalegruppe, der består af seks til otte børn i samme alder.

Det hele foregår i skoletiden, og børnene mødes én gang om ugen i ti uger. Tilbuddet er fortroligt og gratis, og alle børnene får lovligt fri fra skole. Der bliver sørget for transport til børnene, hvis det er nødvendigt.

Nye måder at tænke på

Den anonyme mors to yngste drenge har netop afsluttet et ti ugers forløb i en børnegruppe, og de har fået meget ud af det:

”De har fået nogle nye måder at tænke på, når de har brug for ro omkring sig. Grupperne kan virkelig anbefales,” siger hun.

