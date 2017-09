Kvalitetsløft i Rødovre

SF-formand Søren Østergaard sætter ord på næste års budget, der blev politisk godkendt i sidste uge. Foto: arkiv

læserbrev For SF er det vigtigt at være med i budgetaftalen. Det er vigtigt, fordi vi gerne vil løfte kvaliteten i de tilbud, vi alle som borgere i Rødovre er afhængige af.

Af Søren Østergaard, Formand SF Rødovre

Alle medborgere i et af Verdens mest succesfulde samfund er alle en del af et højt udviklet netværk af velfærdsgoder, vi deler med hinanden. Rødovre er en del af den succes, hvor vi har holdt fast i at opretholde et niveau af skatteydelser, der giver mulighed for at nyde et højt niveau af god daglig velfærd. Men der er stadig plads til forbedringer og et kvalitetsløft.

SF Rødovre har gjort det til vores mål at sikre kvaliteten og derfor arbejder vi for at vores institutioner har mere tid til børnene. Vi arbejder for at kvaliteten i skolerne sikres, og derfor fik vi allerede i budget 2017 sat gang i et analysearbejde af vikarforbruget og kvaliteten i vores folkeskoler. Det arbejde høster vi af i 2018. Vi har i forhandlingerne for budget 2018 bedt om et kvalitetsløft og mulighed for SFO tilbud til 7. klasses elever. Rødovre sætter derfor gang i arbejdet med en kvalitetssikring af SFO og klubtilbud til vores store børn.

Ved SF+Ø fælles 1. maj holdt vores gæstetaler Lisbeth Zornig en meget stærk tale, hvor hun advarede mod at tabe unge mennesker og skabe flere ”Kundby piger”. Det er vores pligt i SF at arbejde for bedre kvalitet i ungelivet, og vi lægger naturligvis stemmer til en styrkelse af folkeskolen. Vi stemmer for at vi får en gademedarbejder, der skal hjælpe familier med at tage det ansvar, at få unge på rette spor. Vi vil arbejde videre med at sikre et tilbud om anonym psykologhjælp til unge. For os er det vigtigt at hjælpe mennesker, der er ved at snuble med at komme op og videre med et liv af høj kvalitet.

Vi arbejder naturligvis for at ældrevelfærden er af høj kvalitet, og det er med tilfredshed, at vi lægger stemmer til en politik, der betyder at Rødovre bliver kåret som bedste kommune til ældrevelfærd.

SF lytter til hjemmehjælperne, når de fortæller, at de har en meget erfaren medarbejderstab og dermed en højere gennemsnitsløn, end den der budgetteres med, hvilket medfører en underbudgettering fra årets start. Der er stadig plads til forbedringer og et kvalitetsløft.

SF Rødovre er en skare af skatteborgere, der er meget bevidste om, at vi er ydere såvel som nydere af velfærd. Vi prioriterer, at mennesker i et moderne samfund yder et højt kvalitetsniveau til hinanden. Derfor er vi glade for budgetaftalen 2018.

