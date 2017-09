Kampen om skraldet – part 2

Christian Christensen er 'Christian Chrummer' i Rødovre Lokal Nyt Foto: Arkiv

chrumme Som nogle måske husker, så havde jeg lidt problemer med min skraldemand for et par uger siden.

Af Christian Valsted

Da man ikke skal blive uvenner med sin skraldemand, valgte jeg at flytte alle mine containere ud til vejen, i stedet for at have dem i mit fine skralderum – det der rum, hvor døren kun er 92 cm mod de påkrævede 100 cm.

Skraldemanden fik det, som han ville have det. Vi var tilbage til vores gode gamle forhold. Du vækker mig klokken 06:10 – til gengæld får jeg tømt mit skrald.

Ja, og skraldemanden stiller stadigvæk min container ind i skralderummet, når han har tømt den – til trods for at han ikke vil hente den der. Altså til og med i onsdags, så var den gal igen.

Denne gang var det haveaffaldscontaineren, der var problemet.

Den blev ikke tømt, fordi den ikke var ”stillet ud til vejen,” stod der på sedlen i min postkasse – ALLE mine containere står ud til vejen, men hov, ikke alle kan stå først, så haveaffaldscontaineren stod som nummer 3 – præcist 116 cm fra vejen.

1 meter og 16 cm fra fortovet? Min postkasse står cirka 2 meter inde på grunden, men der kunne han åbenbart godt nå hen til, og smide en seddel i.

I starten morede jeg mig lidt over dette regelrytteri – og ja, det endte jo så

bare med, at jeg stillede mine containere ud til

vejen – men nu synes jeg ærligt talt, at det er irriterende og at skraldemanden er en hængerøv.

Så nu har jeg så sat mig ind i reglementet.

Der står ganske rigtigt, at man skal stille sit haveaffald ud til skellet. Nu er jeg så heldig at bo på en hjørnegrund, så jeg tror, jeg stiller det oppe ved den anden side af vejen. Der er cirka 30 meter at gå for skraldemanden.

Men hey, det ER jo ved skellet.

Der står heller ikke noget om, hvor LIDT der må være i haveaffaldssækkene, blot at de ikke må veje mere end 10 kilo – og at de skal sættes ud ved skellet. Umiddelbart vil jeg tro, jeg kan fordele det afklippede græs i noget nær 75 meget lette sække.

Ja, og når jeg skifter fire batterier på mit køkken-ur, så deler jeg dem selvfølgelig op med eet batteri hver uge i 4 uger, sirligt placeret på skraldespandens låg. Mit hækkeaffald bliver bundet – med et ydre lag af brændenælder og tidsler – alt sammen i henhold til reglementet.

Jeg vil så også brokke mig, når skraldemanden IKKE – i henhold til reglementet sørger for, at containeren, efter tømning, placeres uden gene for fodgængere. En opgave, han hidtil har haft svært ved at klare.

Min kone griner af mig og siger, at jeg skal få mig et liv. Og hun har selvfølgelig ret.

Forhåbentligt bliver jeg selv snart træt af det – men ikke endnu, skraldemand, for lige nu står den på

myreknepper-krig i millimeter-demokratiets hellige navn, skraldemand.

