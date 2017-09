Sjøbeck og venner hjælper klovne med 60.000 kroner

Arrangement hos Sjøbeck Øl og Vand sender 60.000 kroner videre til Danske Hospitalsklovne. På billedet er Christian Sjøbeck i gang med salg af lodder til det amerikanske lotteri. Foto: Privat

en hjælpende hånd Sjøbeck Øl og Vand slog alle tidligere rekorder, da godt 250 leverandører og venner af huset i sidste weekend var inviteret til fest i de store lokaler på Korsdalsvej.

Af Christian Valsted

Én gang om året slår byens store ølgrossist, Sjøbeck Øl og Vand, dørene op til det store lager på Korsdalsvej for kunder, leverandører og samarbejdspartnere.

Arrangementet hedder ’Sjøbeck bagstage’ og fredag den 8. september var godt 250 mennesker samlet for at hygge og skabe netværk alt sammen i den gode sags tjeneste.

Sjøbeck Øl og Vand serverede øl og helstegt pattegris i lange baner og de mange inviterede gæster betalte alle et valgfrit beløb i indgangen.

I alt kom der godt 60.000 kroner i kassen og dem sender Sjøbeck nu ubeskåret videre til Danske Hospitalsklovne.

”Danske Hospitalsklovne er ikke på finansloven, så der kommer ingen penge dumpende ned. Derfor har vi valgt at støtte dem og deres gode arbejde,” fortæller Christian Sjøbeck, der er glad for, at kunder og leverandører kunne få en hyggelig aften, samtidig med, at man hjælper Danske Hospitalsklovne.

”Entréen kostede 100 kroner, men alle måtte gerne give mere og det var der mange der gjorde. Samtidig havde vi amerikansk lotteri med flotte præmier fra vores leverandører, så alt i alt var det en kanon aften,” siger Christian Sjøbeck.

