Ikke brug for ny skole

folkeskole Kommunens folkeskoler kommer også til at mærke presset fra den stigende tilflytning, men der er ikke en spritny skole på tegnebrættet. ”Men der er ingen tvivl om, at vi skal i gang med andre løsninger,” siger skoleformand.

Rødovre Kommune er i rivende udvikling, og på rådhuset forventes en borgertilvækst på hele 25 procent fra 2012 og frem til 2025. Der er mange børnefamilier blandt de nye tilflyttere og i flere omgange har Rødovre Kommune, som en naturlig konsekvens, besluttet at etablere flere institutionspladser.

De mange nye børn, der i første omgang sætter Rødovre Kommunes børneinstitutioner under pres, skal senere begynde i skole, og det bliver i en af kommunens nuværende skoler, for der er ingen kommunale planer om at stikke spaden i jorden og bygge en ny skole.

”Der er ingen tvivl om, at vi meget snart skal kigge på, hvad der er meningsfyldt i forhold til den tilvækst der kommer. På skoleområdet skal vi finde løsninger, men løsningen bliver ikke at bygge en helt ny skole,” fortæller formanden for Børne- og Skoleudvalget, Flemming Lunde Østergaard Hansen (S).

Han mener, det vil blive en stor logistisk udfordring at finde plads til en helt ny skole. Samtidig vil det være

en økonomisk mavepuster. Løsningen er i stedet tilbygninger på byens nuværende folkeskoler.

”Det er dyrt at bygge en skole op fra bunden, og vi vil hellere bygge videre på den kultur, vi har på vores eksisterende skoler. Så længe der er mulighed for at udbygge, så skal vi gøre det,” siger udvalgsformanden, inden han fortsætter:

”Vi er begunstiget af, at vores skoler har store udearealer, hvor der er mulighed for tilbygninger. På Hendriksholm og Valhøj skoler er der store ude-

arealer, hvor der stadig vil

være mulighed for at dyrke atletik og spille fodbold, selvom der kommer en tilbygning,” siger Flemming Lunde Østergaard Hansen, der forventer, at kommunen allerede i 2018 skal begynde at kigge på udbygningsmuligheder.

Skal følge udviklingen

Hos Venstre har kommunalbestyrelsesmedlem Claus Gisselmann Olsen i årevis haft folkeskolen som en af sine mærkesager.

Gisselmann Olsen ønsker kommunale folkeskoler i verdensklasse, men han er helt på bølgelængde med Flemming Lunde Østergaard Hansen og ser ikke nogen grund til, at Rødovre skal investere i en helt ny skole.

”Vi ved, der kommer pres på skolerne om nogle år, så vi skal følge udviklingen tæt. Med de for-

ventede børnetal, jeg er blevet forelagt af forvaltningen, ser jeg udbygningen af vores eksisterende skoler, som den bedste løsning,” siger han.

