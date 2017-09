Ventet nederlag i Vendsyssel

Line Kejser i kampen mod Roskilde, hvor hun scorede to mål, mens det ikke blev til scoringer mod Vendsyssel. Foto: Ian Nielsen / arkiv

håndbold RHs håndbolddamer har, efter nederlag til Vendsyssel håndbold, endnu sin første sejr til gode.

Af Flemming Haag

Efter sidste weekends store nederlag til Roskilde Håndbold, skulle Rødovres håndbolddamer forsøge at finde rytmen, i udekampen mod Vendsyssel Håndbold i Arena Nord i Frederikshavn.

Efter kampen mod Roskilde udtalte Rødovres træner Peter Jagd:

”Det kan næsten ikke blive så meget værre, så jeg håber, at kampen mod Vendsyssel, kan give os de første point, selvom det er et svært sted at spille”.

Det lykkedes ikke at hente point i det nordjyske, da det blev til et nederlag på 26-21. Det betyder, at Rødovre HK, efter de to første spillerunder, ligger på den tvivlsomme sidsteplads, uden point.

Kun to scoringer i sidste kvarter af første halvleg

Rødovre fulgte godt med i kampens første femten minutter. Christina Damm Hamann blev første målscorer med sin reducering til 2-1, inden Simone Dillon med tre scoringer reducerede til 4-2, 6-3 og 6-4 og holdt kontakt med hjemmeholdet. Amalie Rasmussen fik med to scoringer, reducerede til henholdsvis 6-5 og 7-6 og Christina Damm Hamann med sin anden scoring, fik udlignet til 7-7 midt i halvlegen.

Det blev imidlertid kun til to beskedne Rødovre scoringer i halvlegens sidste femten minutter, ved Amalie Rasmussen til 11-8 og Christina Damm Hamann med sin tredje scoring, reducerede til pausestillingen 13-9.

Annonce

God RH start på anden halvleg

Rødovre kom rigtig godt ud til anden halvleg, og fik reduceret til 13-12 på mål af Anna Stensbøl, Simone Dillon og Amalie Rasmussen, da der var spillet to minutter. Men Vendelboerne fik igen sat tingene på plads, og bragte sig foran med 16-12 fem minutter senere.

Anna Stensbøl fik med sin anden scoring reduceret til 16-13, inden Simone Dillon, ti minutter inde i halvlegen reducerede til 17-14, og nærmere kom RH ikke på Vendelboerne.

Det blev 19-14 inden unge Katrine Clasen gjorde det til 19-15 midt i halvlegen, Cecilie Lang til 21-16 og Katarina Juul Hansen til 22-17. Katrine Clasen med endnu en scoring til 23-18 og Emilie Tautoft med sin første scoring til 25-19.

Katarina Juul Hansen reducerede til 25-20 og Katrine Clasen lukkede kampen, med sin tredje scoring til slutresultatet 26-21.

Næste kamp

Rødovres håndbolddamer tager imod EH Aalborg, søndag den 24. september klokken 15 i Rødovre Stadionhal.

EH Aalborg har to point efter deres to første kampe, efter nederlag til Sønderjyske og en 27-25 sejr over Fredericia HK.

kommentarer