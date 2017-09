Sløj indsats

Christian Offenberg scorede Avartas mål i 1-2 nederlaget til Marienlyst. Foto: Brian Poulsen/arkiv

Fodbold Avarta tabte sæsonens første kamp efter en skidt præstation og tabte fortjent til gæsterne fra Marienlyst, der overhaler de grønne i tabellen.

Af Mike Hjulmand

Søndagens topkamp mellem Avarta og Marienlyst var mental vigtig, efter Avarta smed en oplagt sejr i sidste uges topkamp i Kolding.

Desværre så det ud til, at sidste uges deroute stadig sad i hjemmeholdet, for man kunne, fra kampens start, se, der var noget galt.

Den sædvanlige gejst spillerne i mellem udeblev og Avartas dominans på hjemmebane fes også ud. Det var fynboerne, der stod for det gode spil og som også skabte chancerne.

Annonce

I en af Avartas få angreb i den første halve time endte en nedfaldsbold for fødderne af Christian Offenberg, som, lidt ufortjent, sendte hjemmeholdet i front.

Efter scoringen kom hjemmeholdet bedre med, men tabte stadig flere dueller end de plejer og det endte med at koste et mål. Martin Albrechtsen tabte en direkte duel til gæsternes angriber Jonas Hansen, der efterfølgende sendte Marienlyst tilbage i kampen. Resultattavlen vidste derfor 1-1 ved pausen.

Endte brat

Anden halvleg forløb meget ens med første. Hjemmeholdet var stadig ikke helt oppe på de 100 procent, de ellers plejer på hjemmebanen, og det fik konsekvenser.

Med ti minutter tilbage af kampen kom bolden fladt og hårdt ind i Avartas felt, og der stod Jonas Hansen som fordoblede både hans egen og holdets total i mål.

Avarta var ikke nærheden af at få udlignet og måtte derfor indkassere holdets første nederlag i denne sæson, og det da også en meget skuffet cheftræner.

”Jeg er først og fremmest skuffet over vores spil og vi tabte fuldt fortjent til et hold, som ville det mere end vi ville. Men det, der skuffer mig aller mest, er, vi spiller sådan en kamp hjemme i Espelunden og vil det så lidt.”

kommentarer