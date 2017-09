Rungsted vandt målbrag

Kevin Montgomery udlignede til 5-5, men det var ikke nok for Mighty Bulls, der tabte 6-5 i Rungsted. Foto: Ian Nielsen / arkiv

ishockey 11 mål, masser af dramatik, tempo og intensitet. Det var ingredienserne i et vildt underholdende lokalbrag i Rungsted, som hjemmeholdet vandt med en scoring af Mattias Persson fem minutter før tid.

Af Peter Fugl Jensen

Udvisninger: 10:03 2+2 Jonas Sass, RMB, high sticking vs. Morten Jensen 27:34 1x2 Jake Hansen, RSC, high sticking vs. Mads Eller 28:35 1x2 Jannik Karvinen, RMB, interference vs. ? 29:57 Straffe af Brendon Nash, RSC, vs. Morten Andreasen 31:18 1x2 Marcus Nielsen, RSC, high sticking vs. Jacob Böll 36:41 1x2 Robin Bergmann, RSC, knætackling vs. Anders Schultz 41:26 1x2 Kevin Montgomery, RMB, vs. Mattias Persson 42:52 1x2 Kasper Jensen, RMB, cross-checking vs. Michael Christensen 50:14 1x2 Christoffer Lindhøj, RSC, holding vs. Mads Eller 58:49 1x2 Sebastian Bergholt, RMB, elbowing vs. Michael Christensen

Det var en tydeligvis irritabel rødovretræner, Magnus Bogren, som Lokal Nyt talte med efter nederlaget:

“Vi lukker for mange mål ind, og vi spiller stadig ikke 60 minutter ishockey. Vi skal have mere disciplin i vores spil, så vi ikke får så mange mål imod, det er det vigtigste lige nu,” sagde Bogren, som stadig mener, holdet har en enorm moral.

“Det er fantastisk at komme tilbage i kampen, det viser en enorm moral, men det holder bare ikke, vi lukker et mål ind så kort før tid. Det er noget, vi skal hjem og tale om.”

Udsættelse af kampen

Rødovres fans sørgede for en udsættelse af kampen, da adskillige romerlys lagde en tæt tåge i hallen. Der skulle dog gå to minutter, før dommerne valgte at stoppe kampen og de første to minutter foregik i et hæsblæsende og derfor lovende tempo.

Men det var også to minutter som viste, at Mighty Bulls spillede uden målmand Stefan Ridderwall og forward Thomas Olsen.

Det gav plads i målet til Jon Lee Olsen, som måtte diske op med en super-redning efter tre minutters spil, da Jacob Böll glemte sin markering, Rungsteds debutant Mike Vernace, på bagerste stolpe.

Hæsblæsende 20 minutter

Rungsted sad tungt på Might Bulls, der forsvarede sig indædt og brugte så godt som alle kræfter i egen zone. Rungsted havde flere nærgående forsøg, og det lignede et føringsmål til hjemmeholdet, da Rødovre – ud af røgen – pludselig bragte sig i front, stort set på deres første farlige forsøg.

Det var Morten Andreasen, som, tæt under mål, fik lirket pucken ind under Lindskoug.

I skiftet efter fik Jonas Sass korrekt 2+2 minutter for høj stok. Forinden havde tyrene nærmest spillet i boxplay, og med en mand i undertal, kunne gæsterne ikke længere holde det gevaldige pres. Det betød, at Rungsted scorede to mål i overtal, og førte fortjent 2-1.

Første mål blev scoret af debutanten Mike Vernace, der har 22 NHL-kampe på sit CV. Amerikanske Jake Hansen scorede til 2-1.

Herefter blev foden lettet en anelse fra speederen af Rungsteds offensiv, hvilket gav plads til Rødovre, der var nærgående ved Morten Andreasen, Steffen Klarskov og til sidst gik pucken hele vejen, da Jannik Karvinen tordnede pucken i mål, efter fornemt forarbejde af Morten Andreasen.

Forskellen var skarphed

Modstod Rødovre presset i 1. periode, så var den helt gal i starten af 2. periode, da Rungsted alt for let kom til to hurtige mål. Det første scoret lige efter en face-off af Nikolaj Rosenthal, mens det andet blev sendt i nettet af den, mod Rødovre, evigt målscorende Robin Bergmann, som igen scorede et mål, der så alt for let ud.

Tyrene fik en gylden mulighed for at komme tilbage i kampen, da Morten Andreasen fik en friløber, da Rødovre spillede i undertal. Det endte i et straffeslag, som Morten Andreasen brændte.

Da Rødovre var i overtal kort efter, så kiksede Rødovres back Kevin Montgomery på angrebs-blå, hvilket gav Michael Christensen en friløber, som han scorede på. Det viste med al tydelighed forskellen på de to hold denne fredag aften, hvor undertalsmålet lignede en afgørelse på kampen.

Der var chancer i begge ender, som sagtens kunnet have givet tilskuerne endnu flere mål, blandt andet havde Rungsted to forsøg på stolperne i overtal, mens Rødovre sluttede perioden bedst af med flere nærgående forsøg i håbet om at skrumpe hjemmeholdets føring til et mål. Men det blev til ’lige-ved-og-næsten’.

Fuldstændig vild 3. periode

Igen i 3. periode var Rungsteds powerplay farligt, men Rødovre holdt stand i starten af perioden og undgik dermed en ligeså skidt start på perioden, som i den midterste periode. Men det ændrede ikke på, at Rungsted fuldstændig styrede første halvdel af perioden, og der gik da også næsten otte minutter, før Lindskoug i Rungsteds mål blev noteret for den første redning.

På det andet skud kom pucken over stregen, da Mads Eller lirkede den sorte gummiskive ind under den svenske keeper og så var kampen lige pludselig åben igen.

I det næste skift trak Mads Eller en udvisning, og i det efterfølgende powerplay lagde han pucken til rette for Montgomery, som tordnede pucken i mål via Lindskougs venstre skinne. En vild vending på kampen, som slet ikke lå i luften bare fem spilminutter tidligere.

Herefter havde Rødovre momentum, og pludselig lå der en udesejr og lurede i den kølige luft i Hørsholm Skøjtehal.

Så ganske fornuftigt tog Rungsted time-out. Nu skulle der styr på spillet igen.

Alligevel var det Rødovre, som var tættest på en scoring, da Jonas Sass kom alene igennem, men han blev revet ned bagfra, da han skulle til at afslutte. Hvordan Rungsted undgik en udvisning i den situation må være uskrevet, men armene på hoveddommerne forblev nede.

I stedet kunne hjemmeholdets tilskuere juble for sjette gange i kampen, da Jake Hansen sendte et superpas frem til den hurtige Mattias Persson, mens Patrick Rasmussen væltede, og derfor kom Persson alene igennem. Den friløber missede han ikke, og så var taget på Hørsholm Skøjtehal ved at lette.

”Jeg fulgte med ham, men ramte hans skøjte, så jeg mistede balancen, så kunne jeg ligge der på isen og se ham score. Det var virkelig frustrerende,” sagde Patrick Rasmussen om den afgørende scoring.

I slutminutterne kørte Rødovre på for en udligning, tog time-out og Jon Lee Olsen blev taget ud, så tyrene spillede seks mod fem. Det var et fantastisk drama, som endte med en håbløs udvisning, da den tidligere rødovrespillere, Michael Christensen, snublede i sin intense fight for pucken og slog hovedet ned i skulderen på Bergholdt, som fik to minutters straf for elbowing. For pokker altså!

Nå, men Rungsted fik holdt Rødovre på afstand og kunne tage tre, i øvrigt fortjente set over alle 60 minutter, point med fra kampen og dermed sæsonens første sejr. Den har Rødovre stadig til gode.

