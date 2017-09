Rødovre for evigt

LOs formand, Lizette Risgaard var på hjemmebane, da hun åbnede den nye forestilling om arbejderkunst, sammenhold og fællesskab i Rødovre torsdag aften.

Rødovre er en dejlig by. Vi har skønne omgivelser. Vi har fantastiske naboer. Og så har vi efterhånden også et godt kulturliv.

Af Lizette Risgaard, formand for LO

For en lille måned siden var der fest for fuld musik i byen. Og selvom en stjernespækket plakat er et ret godt udgangspunkt, er det ikke den vigtigste årsag til, at et arrangement som For Evigt-festivallen kunne blive en succes. Næ, det var jo en succes, fordi der var mange med til koncerterne. Det er kun fordi, vi bakker op om de initiativer, der er i byen, at musikken spiller, og vores kulturliv spirer og gror.

Jeg tror på, at det er med til at samle os. Ikke bare i den fysiske forstand. Det får os også tættere på hinanden. For kultur kan give anledning til en god snak. Og når vi oplever den samme kultur her i byen – uanset om vi arbejder på toppen af tagryggen eller i toppen af virksomheden – så har vi noget at tale om, når vi møder hinanden nede i Dagli’Brugsen. Så har vi noget til fælles. Det er vigtigt.

Og selvom festivallen ikke varede ’for evigt’, så kan vi stadig møde hinanden og opleve vores by. Der er sikkert steder i Rødovre, du aldrig har besøgt? Og måske ikke engang har hørt om? Har du mon nogensinde været på Heerup Museum?

Det er et besøg værd. Jeg havde for nyligt igen fornøjelsen, da jeg skulle hylde ”formanden for nissernes fagforening i Rødovre og Vanløse.” Er fagbevægelsen begyndt at organisere havenisser og julenisser, tænker du måske? Nej, ikke endnu, men sådan præsenterede Henry Heerup sig dengang. Om han fik sikret tillæg for overarbejde for nisserne i december måned, ved jeg ikke, men han har bidraget til at afbillede fagbevægelsen og vores historie.

Måske skyldes det, at han var ’en af vor egne’. For Heerups mor mente, at han skulle have et solidt arbejde. Så hun skaffede ham en række lærepladser. Han var i lære som stentrykker, skiltemaler, litograf og bronzestøber, inden han blev cykelbud og senere kom på Det Kongelige Kunstakademi.

I dag kunne vi godt bruge nogle flere som Heerups mor, for hun var jo tydeligvis en ørn til at skaffe lærepladser. I dag er der desværre 10.000 unge, som mangler en læreplads. Det gør det svært for dem at færdiggøre deres uddannelse. Og når Heerups mor – sådan uden videre – kunne skaffe flere lærerpladser til sin søn, som egentlig hellere ville male. Mon så ikke hun også kunne være med til at finde flere lærepladser til unge, som virkelig brænder for deres fag?

Måske er det tiden på lærepladserne, der har inspireret ham til at male det faglige fællesskab på lærredet? Heldigvis fulgte han sin drøm og endte med at bruge sine hænder til at skabe de værker, der i dag hænger på Heerup Museum her i Rødovre. Heldigvis, for det betyder, at du kan tage dine børn og din far i hånden og tage dem med på en søndagsudflugt til museet. Her kan I tage en god snak om, hvordan arbejderbevægelsen har været med til at skabe det samfund, vi har i dag. Et samfund, hvor du kan uddanne dig til det, du drømmer om at blive. Og hvor du kan besøge Heerup-museet om søndagen i stedet for at arbejde. Prøv det! 🙂

