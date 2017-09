Særpris til flittig og omsorgsfuld student

Fakta

Kriterierne for at modtage prisen er bl.a. gode karakterer, minimalt fravær gennem studietiden samt at studenten skal have gjort noget ekstraordinært, for eksempel over for en skolekammerat eller sin klasse.

Niels Brock Fonden er stiftet 18. august 2016 og er en sammenlægning af Einar Wilslevs Fond og Foreningen Niels Brocks Fond. Titlen ”Einar Winslevs særpris” har altså reference til den tidligere E.W. Fond. Man har valgt at beholde prisens navn trods fusionen.

Einar Wilslevs Fond Blev stiftet i 1986 i forbindelse med en testamentarisk gave af Einar Wilslev, der som elev på Niels Brock besluttede sig for at efterlade størstedelen af sin formue til oprettelse af en fond for flittige elever på skolen.