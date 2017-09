Efterlyser vidner til dødsulykke

Foto: HJÆLP: Sanne Jensen leder efter vidner, der har set en ulykke, som den 19. juni her foran centeret kostede hendes mor lovet. Foto: IN

Efterlyser vidner To døtres værste mareridt skete den 21. juni på Parkeringspladsen foran Rødovre Centrum. Deres mor bakkede ud af handicapbussen uden hjælp, men styrted ned af rampen og fik stolen over sig. Få dage senere døde hun af sine kvæstelser. Nu har de lagt sag an mod Rødovre Kommune og efterlyser vidner, der kan kaste lys over, hvad der egentlig skete under ulykken.

Af André Bentsen

Som regel, når byens handicappede skal ud af byens handicapbusser, er der en ansat hjælper i nærheden.

Det var der ikke, da Winnie og Sanne Jensens mor mandag den 19. juni klokken 10.45 bakkede ud af den lille bus foran centeret ved Danske Bank. Deres mor, Sonja Olsen var multihandicappet og kunne ikke selv orientere sig, så da hun kom på afveje og personalet råbte hun skulle stoppe, gik noget galt.

“Hun kunne kun bruge den ene hånd til at styre, og ikke dreje sig og se, hvor hun kørte henne, så på en eller anden måde får hun sat fart på kørestolen istedet for at bremse op, og så kører hun ud over siden,” forklarer Sanne Jensen, der har fået forklaringen telefonisk af en ansat fra Ørbygård, hvorfra hendes mor skulle med dagcenteret på tur i centeret.

“Normalt er der en til at hjælpe borgerne ud, men som jeg har fået det forklaret, var der ikke det, denne her gang,” siger Sanne, der nu har lagt sag an mod Rødovre Kommune på grund af skødesløshed.

“Da hjælperne ringer efter ambulancen siger de ifølge alarmcentralens udskrifter intet om, hvor slemt min mor bløder, og at det haster. Først da centerets vagter ringer, kommer der fart på tingene,” uddyber Sanne Jensen.

Var du vidne til ulykken?

Hun efterlyser vidner til episoden.

“Det er helt forfærdeligt, at det kan ske, og vi vil gerne i kontakt med folk, der har set ulykken, så vi én gang for alle kan få klarlagt, hvad der er op og ned i sagen,” understreger Sanne, der slet ikke kan forstå, at hendes mor kan befinde sig alene på liften på noget tidspunkt.

“Hvis jeg skulle bakke ud på en smal lift uden at kunne se mig tilbage, så ville jeg være utryg. Når jeg som pårørende så oven i købet bagefter får at vide, at hjælperne har været inkompetente i forhold til at reagere på selve ulykken også, så bliver vi nødt til at gøre noget,” slutter hun.

I Rødovre Kommune kan kommunaldirektør, Anders Agger, ikke svare konkret på anklagerne.

“Det jeg kan sige er, at vi er dybt ulykkelige over uheldet, og vi har kigget på om der er noget vi kan gøre anderledes i fremtiden. Derudover kan jeg ikke udtale mig om en konkret verserende sag,” understreger Anders Agger.

