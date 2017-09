Vind en middag i ny boligkonkurrence

I vores nye serie om Emilie og Ravn, billedet, der er på boligjagt, går det som regel galt under fremvisningen. Det kan du selv se på vores Facebook side. Foto: Ian Nielsen

næsten hjemme Det går helt galt, når Emilie og Ravn kigger på bolig i Rødovre. Nu kan du vinde en middag for to hos Cut'n Eat, hvis du hjælper dem.

Af André Bentsen

Når man bor hos sin gravide kærestes forældre, vil man gerne finde sit eget sted at bo. I Rødovre er det måske ikke helt nemt, for hvad er vigtigst; garagen eller opvaskemaskinen – og hvad sker der, når man glemmer, man er på fremvisning, men tror, man er med i ‘Kender du typen’?

Den nye serie ‘Næsten hjemme’ går bag om den lokale boligjagt og sender to seere – ja, det er nemlig en web-tv serie, ud at spise.

Der er nemlig kæmpe forskel på, hvad Emilie og Ravn kigger efter, når de skal finde drømmehuset i Rødovre. Okay, de er måske heller ikke ligefrem Verdens nemmeste forelskede par, i starten af 30’erne, at have med til åbent hus. Selvom mæglerne i den nye kortfilmsserie ‘Næsten hjemme’ står på hovedet for at sælge boligerne, sker der hele tiden ting, der gør det svært at skrive under på kontrakten. Men sjovt, det er det godt nok.

Parret er på udkig efter deres første bolig. Emilie er gravid, og Ravn er ivrig efter at kunne flytte ud af Emilies forældres hus.

“Vi skal flytte på grund af bæbsen selvfølgelig, og jeg er så træt af at bo hos Emilies forældre. No offense,” siger Ravn meget ærligt.

Hans kæreste, Emilie, er en nøgtern kvinde med begge ben solidt plantet på jorden. Hun kan godt gå med på Ravns flyvske livssyn, men har som regel det sidste ord. Selv er Ravn spontan, og snakker mere end ofte før han tænker, som man tydeligt kan se i den nye serie, der snart bliver vist på rnn.dk og avisens sociale medier.

Kan man få en mandegrotte for sig selv?

Men, Ravn er altså venlig og sympatisk. Han vil redde Verden, men ender ofte med at blive ufrivillig komisk, når han forsøger. Logisk nok, når det man er på udkig efter i en bolig er: “Et boblebad, en man-

cave-mulighed og en terrasse til grillen.”

Emilie og Ravn har måske ikke helt styr på de sociale spilleregler under en fremvisning, men vi har styr på konkurrencereglerne.

Den video, der får flest likes på Facebook bliver kåret som vindervideoen, og under den trækker vi en vinder blandt de kommentarer, der er efterladt af læserne.

Videoerne lægges fra på mandag i næste uge.

