”Lisbeth, engang blev jeg høj på stoffer. Nu bliver jeg høj på demokrati”.

Kvinder med Kant For fire år siden var Steen Rosenquist, der i mange år levede som hjemløs og stofmisbruger på Vestegnen, med i min demokratikampagne, Stemmer På Kanten.

Af Lisbeth Zornig

Han, jeg og 600 andre frivillige tog rundt i hele Danmark i 2013 for at få de udsatte borgere til at stemme til kommunalvalget. For første gang i 30 år steg valgdeltagelsen blandt kontanthjælpsmodtagere. Og det var ikke en uvæsentlig stigning. Den steg med 28 %. En stigning, der var langt højere end stigningen i resten af befolkningen.

I en af byerne, hvor Steen og jeg havde sat lokalpolitikere i stævne på det lokale herberg, havde jeg nær ikke fået ham med hjem igen. Personalet på herberget troede, jeg var en kommunedame, der kom for at få ham indskrevet. Det grinede vi ret meget af. Og ja, Steen ligner det, han også er. Eller har været. En hårdt ramt borger, der kæmper med fysiske sygdomme forårsaget af langvarig misbrug.

Men Steen er så meget mere. Han er også en borger med en lynende intelligens og et stort hjerte. Det kom i spil i forrige valgkamp, hvor diskussionerne til debatmøderne gik højt og lokalpolitikerne fik kam til deres hår. For Steen har en hjemmebanefordel, som lokalpolitikere ofte ikke har, når det kommer til social udsathed. Han har sovet i kælderskakterne, spist ved suppekøkkenerne og talt med de allermest udsatte. Og hvad kan et menneske som Steen bruge den hjemmebanefordel til? Hvad kan vi andre bruge den hjemmebanefordel til? Vi kan bruge den til at pege på, hvad løsningerne bør være i kommunerne, når det kommer til at mindske antallet af udsatte borgere.

Steen og andre, der har levet et udsat liv, ved, hvad der skal til. Det undersøgte vi nemlig i Stemmer På Kanten. Her er anbefalingerne: God sagsbehandling med tid til den enkelte borger. En helhedsorienteret tilgang til den enkelte. Gældssanering og økonomisk rådgivning. Gratis tandlægebehandling. Håndholdt støtte ved sygdom og indlæggelser. Plejehjem for ældre misbrugere. Billige boliger med støtte til unge på vej ud i hjemløshed. En håndholdt støtte ind i uddannelse og job. Gratis psykologbistand. Tiltro til den enkelte og afstigmatisering af det at være udsat. Blandt andet.

Nu nærmer vi os kommunalvalget 2017. Til november skal vi igen til stemmeurnerne. Og igen skal vi have de udsatte til at bruge deres stemme til at få indflydelse på forhold, der kan hjælpe dem ud af deres udsathed. Til fordel for dem selv og hele samfundet.

Og hey… der er sket lidt nyt på politikerfronten. For Steen stiller nu op til kommunalvalget på Vestegnen. Nærmere bestemt Glostrup. Og det synes jeg faktisk er ret vildt. At gå fra at diskutere med politikerne til selv at stille op. Det er empowerment på smukkeste vis. Og lur mig om ikke andre af vores frivillige fra 2013 har fået samme tanke? Det håber jeg. Og jeg bliver den, der hepper højest på sidelinjen. Stolt og begejstret.

