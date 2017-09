Mistænkte center-røvere anholdt

Det var her på parkeringspladsen, at butiksdetektiven blev hevet med ind i gerningsmændenes bil. Foto: Arkiv

politi Politiet har anholdt to mænd, der i forbindelse med et butikstyveri i juli måned i Rødovre Centrum, kidnappede en butiksdetektiv og udsatte ham for vold. De to mænd er foreløbig varetægtsfængslet i 14 dage.

Af Christian Valsted

Det var en god idé, at Københavns Vestegns Politi i sidste uge valgte at offentliggøre overvågningsbilleder af to yngre mænd, der er mistænkt i en sag, som politiet selv har kaldt atypisk. I går blev de nemlig anholdt.

De to mænd var i juli måned på rov i Føtex i Rødovre Centrum, men på parkeringspladsen ved det gamle posthus udviklede butikstyveriet sig dramatisk. I forbindelse med flugtforsøget hev de to gerningsmænd en butiksdetektiv med ind i flugtbilen, hvor han blev tildelt flere spark, inden han senere blev sat af på Højnæsvej.

De to mænd er nu anholdt for butikstyveri, vold og frihedsberøvelse og politikommissær Henrik Hougaard oplyser, at politiet har modtaget en del henvendelser på baggrund af de offentliggjorte overvågningsbilleder, og at det har været til stor hjælp.

”Så tak til alle, der delte vores efterlysning og rettede henvendelse til politiet i denne sag,” siger politikommissær Henrik Hougaard i en pressemeddelelse.



Sagen kort

De to mænd er mistænkt for torsdag den 27. juli ca. kl. 1400 at have henvendt sig i Føtex i Rødovre Centrum, hvor de fyldte en indkøbskurv med elektronik og kødvarer, hvorefter de forlod butikken uden af betale.

En butiksdetektiv eftersatte de to mænd ud til parkeringspladsen ved Rødovre Centrum. Butiksdetektiven fik kontakt til mændene ved at åbne bilens passagerdør. Det fik dem til at bakke køretøjet og hive butiksdetektiven med ind i bilen. De kørte fra stedet med butiksdetektiven, som under kørslen derfra blev udsat for flere spark. Butiksdetektiven blev kort efter sluppet fri på Højnæsvej og gerningsmændene kørte fra stedet.

