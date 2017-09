Skrækkelig start blev dyr

Magnus Bogren vil have mere disciplin på holdet og færre udvisninger. Foto: Ian Nielsen / arkiv

ishockey Rødovre Mighty Bulls kom skævt ud til kampen i Aalborg. ”De var bedst, ingen tvivl om det, men efter 10 forfærdelig minutter spillede vi 3-3 i resten af kampen og det er positivt,” mener Rødovres træner Magnus Bogren.

Af Peter Fugl Jensen

Det var en fremragende kulisse i Aalborg med 2221 tilskuere til sæsonens første kamp i den nordjyske hovedstad.

Den flotte ramme forstod hjemmeholdet bedst at udnytte, da nordjyderne førte med 3-0 efter 10 minutters spil.

”Vi var slet ikke med fra start, og kom hurtigt bagud 0-3. Aalborg var bedre end os, fordi de kom rigtig godt fra start,” siger Mighty Bulls træner Magnus Bogren, som ærgrer sig over Rødovre mange udvisninger.

”Det er ikke okay, og det skal forbedres. Generelt skal vi gøre tingene smartere, også når det gælder udvisninger, som vi fik på grund af frustrationer. At få ni udvisninger, det vinder man ikke kampe af.”

Er der noget, som I kan tage med til kampen på fredag i Rungsted?

”Jeg synes, vi kommer godt tilbage, for vi spiller 3-3 efter den dårlige start. Vi havde reduceret til 1-3, havde god momentum og så begik vi en personlig fejl og kom bagud 1-4, men det slog os ikke ud, der var fart i skøjterne og vi kom alligevel tilbage, det er god moral,” konstaterer Bogren, som ser frem mod fredagens kamp i Rungsted.

Annonce

”Der skal vi være klar fra start, det er helt sikkert. Det er vigtigt, vi får færre udvisninger og så skal vi arbejde vider på at spille vores spil. Vi har jo god fart og vil spille konstruktiv ishockey, så det skal vi gøre i 60 minutter,” slutter Magnus Bogren, som Lokal Nyt fangede i bussen på vej mod hovedstaden.

kommentarer