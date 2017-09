Spis dig mæt mod ensomhed

33 personer var med sidste gang Folkebevægelsen mod ensomhed arrangerede fællesspisning. Foto: Privat

fællesspisning Ingen fortjener at spise alene, hvis de hellere vil have det fællesskab, man får hen over maden. Folkebevægelsen mod ensomhed inviterer til fællesspisning.

Af André Bentsen

Folkebevægelsen mod ensomhed er en af de nyere foreninger, der lokalt er sammensat af frivillige fra andre foreninger. Diabetesforeningen og RKA er gået sammen om en stor fællesspisning, der skal lokke ensomme til madbordet.

“Sidste gang Folkebevægelsen mod ensomhed arrangerede fællesspisning kom der 33, og det er vigtigt med mange gæster, da det netop er meningen at skabe relationer til hinanden,” siger Annette Kloster, som er en af arrangørerne.

Hun lover, at hvis arrangementet bliver en succes, så vil foreningen gentage det i Rødovre.

“Man behøver ikke at

være medlem, for vi har fået støtte fra Nordeafonden. Det er derfor, vi kan invitere igen.”

“Der er så mange, der sidder alene. Det med at spise sammen giver noget andet end at mødes til andre fællesskaber,” siger Annette Kloster og fortsætter:

“Vi er mange tykke, fordi vi spiser for hurtigt og alene. Det giver et fællesskab at være sammen om noget, og sund mad er bare perfekt at være sammen om.”

Er det kun for ensomme?

“Der kommer også folk, der ikke er decideret ensomme. men der er også flere af dem, som kom sidst, som rigtig gerne vil være med igen, fordi det var sjovt, og de savner at være sammen med andre mennesker. Så det er nok en blanding,” siger Annette Kloster.

Hun synes selv, foreningen udfylder et vigtigt tomrum i kampen mod ensomhed, og at især de borgere mellem 50 år og 80 år, som savner selskab, skal komme over på Rødovre Skole og være med til at kokkerere.

“Det giver en mega god kontakt at lave mad med andre. Man skal snakke sammen om at lave maden, og når de er færdige, står de og snakker med nogen, de ikke kendte på forhånd,” forklarer Annette Kloster smilende.

Det er nemlig hårdt at være ensom.

“Det værste ved at være ensom er, at det er svært at tråde ud af døren, hvis man først er kommet ind i ensomheden. Fællesskaber er vigtige, fordi det sociale liv giver et bedre helbred, og hvis mad er en døråbner, så bruger vi den,” understreger Annette Kloster, der tidligere har prøvet at starte noget lignende op, hvor det kun var for Diabetesforenings medlemmer.

“Det gik ikke helt, og derfor er det bedre med den her forening, hvor også RKA hjælper, for så er vi flere om maden mod ensomheden.

Hvad skal I så have at spise?

“Vi skal have laks og frikadeller samt kartofler og salat, så man skal ikke holde sig væk, fordi man er kræsen. Der er noget for enhver smag.”

