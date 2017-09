15 år med vuf og vov

Nina W. Axelsen er 38 år, hun er gift med Lars. Sammen har de to piger på 13 år og 22 år. Foto: Privat

hundevaskeren Når Rødovre Hundesalon fylder 15 år er det bevis på, at menneskets bedste ven også fortjener den bedste behandling.

Af André Bentsen

Nina W. Axelsen sætter altid en lille sløjfe på halsbåndet som en krølle på halen. Det har den fingerferme hundeentusiast gjort i 15 år i Rødovre Hundesalon, og hvis hun glemmer det, bliver det påpeget af de mange stamkunder.

Det er nemlig ikke helt almindelig klip, vask og føntørring, der finder sted i den hyggelige salon. Det er nemlig en skønheds-

salon for menneskets bedste ven.

Nina W. Axelsen åbnede i 2002 Rødovre Hundesalon. Hun har siden da passet og plejet Rødovres hunde, og med tiden er Nina W. Axelsen gået hen og blevet lidt af et ikon blandt hundeejerne i Rødovre. Hun har ikke tal på, hvor mange hunde, der er gået ind og ud af salonen gennem tiden, men det er rigtig mange, fortæller hun.

I gennemsnit har hun 7-8 kunder om dagen i salonen på Knud Anchers Vej, som er en forlængelse af hendes private bolig.

“De forskellige racer har forskellige behov,” forklarer Nina W. Axelsen, men typisk klipper hun pels, bader, soignerer, ordner negle og giver øredråber.

En hundeelsker med mange kasketter

Nina W. Axelsen har stor passion for hundenes ve og vel, og det er ikke kun i salonen, at det kommer til udtryk. Hun har nemlig flere jern i ilden i Rødovre.

Ved siden af arbejdet i salonen er Axelsen engageret forsikringsrådgiver hos Agria Dyreforsikring. Her bruger hun sin store viden, om især hunde, til at hjælpe mennesker i Rødovre og omegn med at finde netop den forsikring, som passer til deres race og situation.

Hun rådgiver om forsikringer, men taler også om andre hunde-relaterede emner. Hun oplever, at hendes råd til hundeejerne er en kærkommen hjælp, og arbejdet som rådgiver betyder meget for hende personligt.

Griffonopdrætter

Nina W. Axelsen er racerepræsentant for hunderacen Griffon i Danmark, som hun også selv opdrætter og sælger.

Hundesalonen samarbejder desuden med dyre-

internatet i Rødovre. Nina W. Axelsen hjælper frivilligt internatet ved at pleje forhutlede og ejerløse hunde.

Hunden skal have en god oplevelse

Selvom Axelsen altid har holdt af hunde, så lå det ikke i kortene, at hun skulle have sin egen hundesalon. I 1999 arbejdede hun i sundhedssektoren, men tingene ændrede sig, da hun en dag tog farfarens hund til trimning hos en hundefrisør. Her blev hun overrasket over, hvor dårlig en oplevelse det egentlig var for hunden.

Der manglede simpelthen samspil mellem frisør og farfarens westie.

Hunden brød sig ikke om at være til frisør, men frisøren tog alligevel godt fat om dyret og gennemførte trimningen. Det var episoden, som fik Nina W. Axelsen til at tænke, at hun ville åbne sin egen salon.

Hun gik i lære som hundefrisør for siden at åbne Rødovre Hundesalon, da læretiden var overstået.

Konceptet for salonen var klart: “Fra første dag har mantraet været, at det skal være en positiv oplevelse for hunden. Soigneringenen skal foregå af lyst og ikke tvang, så hunden slapper af, mens den er her,” siger Nina W. Axelsen.

