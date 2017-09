Efterlyser kandidater

Seniorrådet har tidligere inviteret til info- møder om digitalisering, demens, Rejsekortet og ensomhed. I september måned inviterer Seniorrådet til tre orienteringsmøder om rådets aktiviteter forud for det kommende valg. På billedet ses det samlede seniorråd efter valget i 2014. Foto: Arkiv

valg til seniorrådet Ni ud af Seniorrådets 15 medlemmer har tilkendegivet, at de ikke genopstiller til valget i januar måned næste år. Det får nu formand Ruth Mørch til at opfordre mulige kandidater til at komme på banen.

Af Christian Valsted

Hun har siddet som formand for Seniorrådet i 10 år, men til januar er det slut. Ruth Mørch genopstiller ikke til seniorrådsvalget, og det er hun langt fra ene om. Faktisk har over halvdelen af rådets nuværende medlemmer fortalt formanden, at denne valgperiode bliver deres sidste.

Det betyder mange nye ansigter i Seniorrådet, og Ruth Mørch er ikke bekymret for det kommende mandefald, selvom hun erkender, der er tale om et stort antal.

”Til sidste valg var der 28 borgere, der stillede op til Seniorrådsvalget, så jeg er ikke bekymret for, om der kommer nok kandidater,” siger Ruth Mørch, der dog gerne vil slå et slag for rådets arbejde, som hun kalder særdeles vigtigt.

Seniorrådet er de ældres stemme og rådet har til opgave at vejlede og rådgive kommunalpolitikere, når der planlægges nye aktiviteter på ældreområdet.

”Samtidig er vi også med til at udarbejde information til kommunens ældre og vi kommer også med forslag til nye initiativer,” siger Ruth Mørch, inden hun fortæller, at det giver et unikt indblik i kommunens ældrepolitik og maskinrum generelt at være en del af Seniorrådet.

”Det er interessant arbejde at være de ældres stemme. Jeg tror, at rådet vil have godt af, at der kommer nye kræfter til,” siger Ruth Mørch.

I september måned afholder Seniorrådet tre orienteringsmøder, hvor alle interesserede kan høre om rådets aktiviteter i Rødovre.

”Vi vil gerne tiltrække nye medlemmer. Derfor arrangerer vi de møder. Vi har kaffe på kanden og man dukker bare op,” fortæller Ruth Mørch.

