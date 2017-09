Kære mand, Rødovre Revyen har brug for dig

Nu har du mulighed for at blive en del af det lokale revyhold. Rødovre Revyen til uforpligtende infomøde om den kommende sæson den 4. oktober klokken 17.30 i Foreningshuset. Foto: Presse

scenen er din Er du vild med at stå på en scene, kan du koreografere, skrive sange eller måske komponere musik? Rødovre Revyen leder efter frivillige til den kommende sæson.

Af Christian Valsted

Der er både mulighed for at modtage publikums applaus på scenen og være en del af maskinrummet bag tæppet, når Rødovre Revyen i denne måned tager hul på sæsonen.

Rødovre Revyen er på udkig efter frivillige, der har lyst til at være med til at stable en revy på benene, og der er allerede auditions for skuespillere den 20. og 27. september i Foreningshuset på Højnæsvej. Revyens kunstneriske leder, Jonna Glifberg, håber, at mange mænd vil dukke op, for mænd er en mangelvare

”Vi kunne godt bruge mænd. Både på scenen og bag scenen,” siger Jonna Glifberg, der glæder sig til efterårets revytræning.

