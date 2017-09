Kandidat: “Fremtiden er liberal”

"Fremtiden er liberal," siger kandidat Erik 'Rico' Hansen. Partiets hold til kommunalvalget er klar. Fra venstre ses Johanna Brun, Caroline Johnsen, Erik Hansen og Allan Jacobsen. Foto: Presse

kommunalvalg: Liberal Alliance har sammensat det hold af kandidater, der sikrer mindre bureaukrati, færre regler og større selvstændighed i Rødovre efter kommunalvalget.

Af Christian Valsted

Liberal Alliance er med til at sætte dagsordenen på Christiansborg, men lokalt er det endnu ikke lykkedes partiet at erobre nok stemmer til en plads i Kommunalbestyrelsen. Det har partiets lokale spidskandidat, Erik ’Rico’ Hansen, dog en klar forventning om, bliver ændret, når borgerne har været til stemmeurnerne efter november måneds kommunalvalg.

Han mener, der mangler liberale stemmer i Kommunalbestyrelsen og, hvis partiet bliver valgt ind, vil de kæmpe for færre regler, mere decentralisering, mindre bureaukrati, mere udbud og lavere skat.

”Der mangler primært en stemme til at fortælle, at ’når kommunen tilbyder gratis rygestopkurser, eller gratis tab-nogle-kilo-kurser’, så er det altså ikke gratis – men skattefinancieret. Det er dine og mine penge, der bliver brugt,” siger Erik Hansen, der også vil kæmpe for at styrke skolerne med mere selvstændighed og færre ligegyldige regler og tiltag, der forhindrer medarbejderne i at yde den gode velfærd.

Ud over Erik Hansen stiller Johanna Brun, Caroline Johnsen og Allan Jacobsen op til kommunalvalget for Liberal Alliance. Kandidaterne er sidestillede og det vil derfor være de personlige stemmetal, der afgør, hvem der kommer ind, såfremt partier opnår nok stemmer til et eller flere mandater.

