Mor er den bedste i verden

Christian Christensen er 'Christian Chrummer' i Rødovre Lokal Nyt Foto: Arkiv

chrumme Jeg holder rigtigt meget af min mor. Hun er 86 år, frisk og ved godt mod. Men efter jeg er blevet voksen, så er der godt nok nogle ting, jeg har undret mig over.

Af Chrummer

Min mor havde mange sjove regler, da jeg var barn. Blandt andet sagde hun ofte, at hvis jeg legede med ild, så ville jeg tisse i sengen. Det gav mig et noget skævt syn på min far, som var brandmand… han måtte for fanden vel så sove i en skovsø af urin.

Hvis jeg drak mere end to glas vand til aftensmaden, kunne jeg være helt sikker på at blive hevet med til lægen næste dag og undersøgt for sukkersyge. Jeg har ikke tal på, HVOR mange gange jeg har fået tjekket min urin.

Mine elskede legetøjsbiler blev opbevaret på øverste hylde i min mors klædeskab. Jeg måtte få ÉN bil ned ad gangen. Ikke noget med at lave sammenstød med de fine biler. Ja, nu står de så flotte og skinnende i en glasmontre med lys i, i min stue.

Da jeg var barn, blev jeg rykket de reglementerede to meter væk fra fjernsynet:

”Du bliver blind af at sidde så tæt på fjernsynet!” – Den gang var 20 tommer et kæmpe fjernsyn. Jeg tør

ikke tænke på, hvad hun ville have gjort, hvis man havde haft 50 tommer tv, da jeg var barn. Så skulle jeg vel sidde i nabokommunen.

Jeg fik rent undertøj på HVER dag – ikke at jeg ikke gør det i dag. Jeg gør det dog mest af hygiejniske årsager. Men for min mor handlede det om, at hvis jeg nu skulle komme på hospitalet, så skulle jeg altså have rent undertøj på. Hun fik det i den grad til at lyde som om, at jeg, som minimum, kunne forvente at blive indlagt én gang om ugen. Og HVER gang med en sygdom som gjorde, at jeg skulle blotte min underhylere.

Jeg tror, jeg var 10 år, før jeg første gang fik lov til at være alene hjemme.

Der fik jeg altså meget strenge instrukser. Jeg måtte ikke tænde levende lys, for jeg skulle nødigt futte lejligheden af (noget mere reel bekymring, end det at tisse i sengen). Jeg måtte ikke bruge knive, tænde for komfuret eller gå ud på altanen. Jeg måtte ikke lukke fremmede ind eller hoppe i møblerne.

Sjovt nok, var der intet af det hun nævnte, som jeg kunne finde på… altså før hun selv kom med idéerne. Og jeg er heller ikke sikker på, at jeg kunne nå det på de 20 minutter, det tog hende at købe ind!

HVER gang hun lod mig være alene hjemme, fik jeg den samme svada… som altid endte med ”ikke lukke op for fremmede eller hoppe i møblerne!”

– problemet var bare, at hun glemte at sige, jeg heller ikke måtte sætte mig for tæt på fjernsynet. Så lige så snart hun var ude af døren, tændte jeg for fjernsynet, og sad SÅ tæt, at jeg kunne se hver en pixel på tv’et. Det var egentlig først, da jeg kom så tæt på fjernsynet, at jeg fandt ud af, at Poul Kjøller var en mand. Jeg troede seriøst, det var en kvinde med trist langt hår.

I lørdags var kone og børn så ikke hjemme. Jeg havde hele dagen for mig selv. Jeg kom i tanke om mine forbud fra min barndom – og jeg ringede til min mor.

”Hej mor, ved du hvad jeg er?” – min mor forstod ikke helt, hvad jeg mente, så jeg fortsatte:

”Jeg er alene hjemme og ved du, hvad jeg laver, mor? – Jeg har lige lukket op for en fremmed og lige nu, så hopper vi i møblerne.”

Min mor svarede:

”Af de tre børn jeg har født, er du Gudhjælpemig den mest snotdumme!”

