Dialogmøde efter blodrød byggestart

damhustorvet Det skal som sagt være skidt før det bliver godt. Renoveringen af Damhustorvet har indtil videre gjort ualmindeligt ondt på torvets erhvervsdrivende, men dialogmøde med kommunen giver ro.

Den storstilede renovering af Damhustorvet er i fuld gang, og det kan ses og mærkes.

I spidsbelastningsperioderne må bilisterne på Roskildevej væbne sig med tålmodighed og snegle sig forbi torvet. Det kan også mærkes på bundlinjen hos de mange erhvervsdrivende, der efter to uger allerede har mærket, hvad manglende parkeringspladser og et mere ufremkommeligt torv har betydet for omsætningen.

”På to uger er min omsætning mere end halveret. Mine morgenkunder kommer simpelthen ikke,” siger bagermester Thor- leif Kristensen fra Damhustorvets Bageri.

Og bageren er ikke den enste der har mærket nedgang i salget. Omsætningen er faldet med mellem 30 og 60 procent hos slagteren, kiosken og de tre spisesteder på torvet.

Positiv dialog

Det bekymrer naturligvis og derfor var de erhvervsdrivende i sidste uge til møde på Rødovre Kommune for at få talt ud om den hektiske renoveringsstart på Damhustorvet.

”Vi havde en god dialog med Rødovre Kommune på mødet. Vi fik præciseret nogle ting. Vi ved, at der skal udføres en opgave og på mødet blev vi lovet, at der vil blive rettet op på nogle ting,” fortæller bagermester Thorleif Kristensen efter mødet.

Ny skiltning

Mangelfuld skiltning i og omkring torvet er et af kritikpunkterne fra de erhvervsdrivende, og kommunaldirektør Anders Agger forsikrede på mødet, at Rødovre Kommune med det samme vil gøre skiltningen mere tydelig, så det klart fremgår, hvordan torvets handlende kan få adgang til torvet i renoveringsperioden.

“Når anlægsarbejdet skrider frem, vil vi samtidig arbejde på at lave nogle nye midlertidige parkeringspladser,” fortæller Anders Agger, der samtidig fortæller at kommunen i samarbejde med forretningerne på torvet vil iværksætte tiltag, der skal skabe større opmærksomhed om Damhustorvet under renoveringen.

“Vi havde måske håbet på, at kommunen kunne fremskynde byggeriet, men det kunne de selvfølgelig ikke love. Det var godt at få en dialog i gang og mødet var positivt. Vi er glade for at Rødovre Kommune ville lytte til os, og at vi fik talt om nogle løsninger på problemet,” siger Thorleif Kristensen.

