Borgerlige køber ikke venstrefløjens gavebod

Venstre og Konservative synes ikke man skal låne 21 millioner for at finansiere næste års budget, og så ville de to partier gerne have sat skatten ned.

Budget 2018 Venstre og Konservative går enegang i forhold til næste års budget, som de kalder for en venstrefløjs gavebod.

Af André Bentsen

Selvom de borgerlige tidligere har været med i brede budgetforliger, er det ikke lykkedes at få enderne til at mødes i år.

“Der er mange gode ting i budgettet især omkring It og innvoation i skolen og daginstitutionspladser, men ideologisk er vi ikke enige,” konstaterer Venstres Claus Gisselmann Olsen.

Han så hellere, at man havde igangsat en gradvis skattenedsættelse allerede i år 2019, nu hvor økonomien med den intensive byudvikling er polstret til det.

“Borgerne i Rødovre skal have mere frihed, og en skattenedsættelse vil skubbe på processen med at tiltrække nye indbyggere,” siger Claus Gisselmann Olsen, der også er utilfreds med den løsning som den “socialistiske gruppe” valgte for Damhus Boulevard.

Samme tilgang har Kim Drejer Nielsen (C).

“Det var tydeligvis umuligt at imødekomme vores ønske om økonomisk tilbageholdenhed og venstrefløjens gavebod. Man har så valgt det sidste,” siger borgmesterkandidaten.

Han så hellere, at man havde brugt de nye økonomiske vinde til at sænke grundskylden, så borgerne selv kunne få enderne til at hænge sammen på velfærdsområdet.

“Vi ville være gået rigtig langt på næsten alle områder, hvis man bare havde været villige til at se på skattespørgsmålet. Grundskylden kommer til at ramme både ejere og lejere næste år, men det virker som om, man slet ikke har lyst til at diskutere det,” siger Kim Drejer Nielsen. Han er også bekymret for, at forligsparterne vælger at låne 21 mio kroner.

“Gælden er rigelig stor i forvejen, og nu pålægger de borgerne at betale flere renter,” slutter han.

