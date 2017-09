Comeback tæsk

Træner Peter Jagd kunne ikke råbe sit hold til nærheden af en sejr, da RH fik premiere-øretæver til Roskilde. Foto: Ian Nielsen / arkiv

håndbold Rødovres håndbolddamer fik varm velkomst til 1. division, hjemme mod Roskilde Håndbold. Det var ikke den den bedst tænkelige start på RHs tilbagevenden til 1. division, som i premierekampen tabte med hele 14 mål.

Af Flemming Haag

Efter sin tilbagevenden til damernes 1. division i håndbold, tog Rødovre HK imod Roskilde, som forventes at blive et af divisionens absolutte tophold. Gæsterne, fra domkirkebyen, stillede op med hele fire tidligere Rødovrespillere. Olivia Black, Louisa Mittet, Nanna Stormly og Sif Klemensen var alle med til at byde Rødovre velkommen tilbage til damernes 1. division.

To scoringspauser på ti minutter kostede dyrt.

Hjemmeholdet fulgte med i kampens første fem minutter, hvor Christine Damm Hamann reducerede til 1-2 og Anne Birgitte Spørring til 2-3.

Gæsterne tog herefter afstand, og der skulle gå hele ti minutter, inden Amalie Rasmussen kunne reducerer til 3-8. Det blev 4-9 minuttet senere ved Emilie Tautoft hvor der var spillet sytten minutter. Stillingen var 4-16 inden Sôna Posivakova, som kom til RH fra Ajax, kunne reducerer til 5-16, to minutter inden pausen. Med sin anden scoring, fik Christina Damm Hamann reduceret til 6-17 før gæsterne lukkede af for første halvleg, og kunne gå til pause med en solid 12 måls føring på 6-18.

RH vandt kampens sidste fem minutter med 5-0

Christina Damm Hamann åbnede scoringen efter pausen til stillingen 7-18. Sôna Posivakova med to scoringer til 8-20 og 9-21 før hjemmeholdet med endnu en scoringspause på ti minutter, kom bagud 9-25 inden Line Kejser, som er kommet til fra BK Ydun, med to scoringer gjorde det til henholdsvis 10- 26 og 11-28.

Det blev 12-30 ved Amalie Rasmussen, syv minutter før slutfløjt. Så trådte Simone Dillon i karakter, med fire scoringer på fire minutter og fik pyntet på stillingen til 16-32, Anna Stensbøl til 17-32 og Simone Dillon med sin femte scoring, lukkede kampen, til slutstillingen 18-32.

RH stillede op uden en skadet Anne Sofie Kleemann

Anne Sofie Kleemann som er kommet til fra Virum, var ikke med mod Roskilde, da hun i en træningskamp mod HIK inden turneringsstarten, løb ind i en knæskade. Skadens omfang er endnu ikke konstateret, men et stort tab er det, at den dygtige og målfarlige bagspiller er ude på ubestemt tid.

Vi var oppe mod et godt hold

Vi fik ørerne i maskinen, siger Christina Damm Hamann. ”De overmatchede os på fysikken, med overskud i forsvaret og ekstrem gode i deres kontraspil, det var hårdt for os”.

Vi fik ikke vores angrebsspil til at fungerer. Vores stregspillere blev lukket helt ned, vi prøvede med afslutninger udefra, men det var svært mod en stærkt spillende Sandra Mittet i målet.

Vi vidste godt, at det blev en hård kamp med en masse fysik, og det var et rigtigt godt Roskilde hold vi mødte. Nu må vi se frem til næste weekends kamp ude mod Vendsyssel. Det er et svært sted at spille, så vi må fokuserer på det vi er gode til, siger Christina Damm Hamann.

