Skuffet og tilfreds

ishockey Mighty Bulls træner Magnus Bogren var naturligvis skuffet over nederlaget, men tilfreds med spillet. ”Jeg synes, vi havde fortjent bedre som kampen skred frem.” Vi har også talt med fighteren Nicklas Carlsen og Frederikshavns Christian Mieritz, der har haft sin hockeyopvækst i Rødovre.

Af Peter Fugl Jensen

Rødovre spillede bedre som kampen skred frem, og i den sidste periode var dominansen så stor, at stemningen steg gevaldigt blandt størstedelen af de 724 tilskuere, der tydeligvis fornemmede en sejr.

Træner Magnus Bogren havde da også blandede følelser efter nederlaget.

”Jeg synes, vi burde have vundet, som kampen skred frem, så jeg er selvfølgelig skuffet over, vi ikke vinder. Det er klart, men omvendt synes, vi spillede en god kamp og gør mange ting rigtigt. Derfor er jeg også tilfreds,” siger Bogren. Han fortsætter om kampen:

”I den 1. periode spillede vi ikke særlig godt, måske var vi stressede på grund af premierenerver, men godt var det ikke. Vi fik talt om det i pausen, hvor jeg bad dem slappe af, spille hockey og komme ind i kampen. Det synes jeg, vi gjorde. Men det er klart, perioden bliver rodet på grund af de mange udvisninger.”

”Vi starter 3. periode næsten fire minutter i undertal, og gør det godt. Det gav os et boost, og vi arbejder hårdt i resten af perioden, som jeg synes, vi havde fortjent at vinde.”

”Vores boxplay var godt i dag, det er også godt, vi scorer to mål i overtal, men jeg er ikke tilfreds med, vi ikke scorer i spil fem mod fem,” slår Bogren fast.

Han ser frem til tirsdagens kamp i Aalborg.

”Det er helt fint, vi skal til Aalborg, og jeg ser frem til at tage vores første sejr,” siger han og smiler med slet skjult optimisme.

Trykket tilbage

Gæsternes back Christian Mieritz har spillet ungdomsishockey i Rødovre, og en sæson for Migty Bulls inden han prøvede ishockey-lykken i Sverige.

”Det var specielt for mig at være tilbage i Arenaen og spille på min gamle hjemmebane. Jeg må indrømme, jeg var imponeret over Rødovre, specielt i 3. periode. Det var bestemt ikke meningen, vi skulle stå så dybt,” sagde han og ilede videre for at møde sin familie.

Nicklas Carlsen mente, at Rødovre burde have vundet.

”Vi spillede bedst, og var det bedste hold set over hele kampen,” siger Carlsen. Men hvorfor vinder Mighty Bulls så ikke?

”Vi var måske overtændte, og så skyder vi for lidt. Det er som om, vi lige skal finde en bedre mulighed for at afslutte i stedet for at skyde,” siger Carlsen, som naturligvis var skuffet over nederlaget.

”Helt sikkert, men jeg er også glad for, vi var bedst.”

