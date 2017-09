Vendelboer tog overtidssejr

Matthias Asperup spillede igen en stor kamp og krydrede sin indsats med to mål. Foto: Ian Nielsen

ishockey Rødovre Mighty Bulls fik et point, da Frederikshavn vandt i overtiden i Arenaen. Asperup og gæsternes Hutubise scorede begge to mål i den jævnbyrdige og underholdende kamp.

Af Peter Fugl Jensen

Kampens første udvisninger, en til hver, da Morten Andreasen og Mark Müller Larsen havde lidt skærmydsler, betød og så kampens første store chancer i spil fire mod fire. Begge chancer tilfaldt Frederikshavn, men både Mark Hurtubise og Mads Larsen måtte se deres afslutninger blev afværget af Stefan Ridderwall, der diskede op med to store redninger, mens defensiven sejlede hos tyrene.

1. periode bølgede kampen frem og tilbage, men dog med vendelboerne som det bedste hold.

Men fire minutter før pausen spillede tyrene vendelboerne tyndt, og det endte med at Rasmus Astrup sendte pucken på undersiden af overliggeren. Et stærkt skift af Rødovres første kæde med Asperup, Eller og Astrup som desværre, for hjemmeholdets fans, endte i en udvisning til Mads Eller, som bestemt ikke så ud til at være tilfreds med den kendelse.

Det brændte alvorligt på, men Ridderwall stod igen i vejen for gæsternes nærgående forsøg. Mads Eller nåede kun få sekunder på isen, så måtte han igen i straffeboksen, denne gang for en charging – for voldsom tackling – på Jochim Linnet.

Efter endnu et par nærgående powerplay-forsøg af Frederikshavn, så begik Robert Jekimovs en klodset tripping på Jonas Sass.

Der resterede kun ni sekunder, men der var mere drama i vente. Rødovre fik lagt et godt tryk, og havde et godt forsøg. Men så var periodens iltre mand, nordjydernes Mark Müller Larsen, atter i fight med en modstander. Denne gang Jonas Sass, og der blev delt en del øretæver ud begge veje, men Sass endte med at gå først i isen til stor jubel i den jyske boks.

Tilbage til det sportslige, og her kunne man, uden at være den store hockeyekspert, notere sig, at periodens ubetingede bedste var Rødovres keeper Stefan Ridderwall, der havde 15 redninger i de første 20 minutter – seks af dem var 100% chancer.

Mange udvisninger

Mark Müller Larsen fik 2+2, mens Sass fik 1×2 minutter, så Rødovre startede 2. Periode i overtal, 4 mod 3 og senere 5 mod 3. Her tog Asperup sagen i hånd, da han skøjtede solo og til sidst sendte pucken i mål.

I skiftet efter kom der balance i regnskabet, da Frederikshavn lagde et tungt pres, og til sidst fik Anthony DeLuca prikket pucken ind under Ridderwall.

I overtal midtvejs i perioden var Anthony DeLuca tæt på at kunne kalde sig dobbelt målskytte, da han sendte pucken på indersiden af stolpen.

Men Rødovre ville også være med, og bød ind med et par gode chancer, størst var chancen til Sass, som, efter en perfekt pasning fra Patrick Rasmussen, kom alene med Thomas Lillie, men den danske keeper vandt den kamp i kampen.

Kort tid efter blev vendelboerne ramt af to udvisninger i træk. Igen var Müller blandt synderne, da han ikke kunne følge med Asperup, så han måtte trække i nødbremsen. Det var han godt utilfreds med, og så fik Müller yderligere 10 minutter. Ikke ligefrem en træners drøm.

Dermed kunne Rødovre atter spille fem mod tre, og igen endte det i en scoring og igen var det konstellationen Asperup assisteret af amerikanske Montgomery. Den amerikanske back var trukket frem og serverede pucken for Asperup, der tordnede pucken i mål.

På grund af de mange udvisninger til jyderne lå momentum hos Rødovre, som var tæt på at komme yderligere i front, men nærmest ud af det blå blev der udlignet. Mark Hutubise fik ualmindelig god plads, skøjtede en tur rundt om Rødovres mål og gled ubesværet ind i zonen og sendte pucken i mål. Det så alt, alt for let ud.

Det var ikke slut med udvisninger i denne periode, da Mads Eller fik 2+2 minutter kort før pausen. Dermed kunne Rødovre starte den sidste periode på den værst tænkelige måde – i undertal.

Rødovre bedst i 3. periode

Rødovre holdt stand i undertal, stort set uden jyske skud på mål. Atter fem mod fem blev Rødovres canadiske back Connor Hardowa spillet fri, men Thomas Lillie leverede en stor redning.

I den sidste periode var Rødovre mest i puckbesiddelse og det mest spillende mandskab, mens gæsterne mest lignede et mandskab, der satsede på at kunne slå til overfor en fejl af hjemmeholdet.

Det skete ikke, og da Rødovre manglede skarphed i deres afslutninger, lignede det uafgjort efter 3. periode. Men det var ikke uden spænding, for det brændte alvorligt på i begge ender, mest hos Rødovre, da Thomas Olsen sad udvist ellers var tyrene bedst i 3. periode, som endte uden mål.

Overtiden

Det er bare underholdende i spil tre mod tre, men her var vendelboerne skarpest. Mark Hurtubise skøjtede igennem, kom rundt om Asperup og serverede pucken for Jens Henrik Tönjum, som firsttimede pucken op i fjerneste hjørne til jysk sejr.

