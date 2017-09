Smed sejren i overtiden Avarta - Middelbart, fodbold 2. division gruppe 2, 20/8 - 2017. Avarta vandt 3-1. Jacob Ingvarsen

Jacob Ingvardsen stod bag et hattrick, men det rakte ikke til en sejr i Kolding. Foto: Brian Poulsen / arkiv

fodbold Avarta mødte Kolding i et top 4 brag, og det lignede en flot udesejr i det jyske, men i overtiden scorede værterne to mål og de to tophold måtte dele. "Det er en stor skuffelse," siger træner Benny Gall.

Af Mike Hjulmand

Kolding – Avarta 3-3 (0-2) 1-2 Sebastian Sommer (46')

2-3 Rune Nautrup (90+3')

3-3 Sebastian Sommer (90+5') 0-1 Jacob Ingvarsen (27')

0-2 Jacob Ingvarsen (44')

1-3 Jacob Ingvarsen (59') 305 tilskuere