Rødovredagen regnede væk

Rasmus Walther forkælede publikum på Rådhuspladsen. Foto: Ian Nielsen

End ikke 10 timers silende regn kunne fjerne smilet på de mange frivilliges ansigter, da de brugte Rødovredagen som det perfekte udstillingsvindue med endnu flere aktiviteter i teltene end nogensinde før. Desværre blev gæsterne væk.

Af André Bentsen

Rødovredagen er kommet for at blive, og gud ske tak og lov for det. Fra at være en minimalistisk kopi af det politiske folkemøde på Bornholm, er Rødovredagen nu blevet et udstillingsvindue for byens foreninger, der har gemt de gammeldags foldere lidt til side og i stedet satser på at lokke nye kunder i butikken med sjove aktiviteter i de røde og hvide telte.

”Mange er steppet up i år og har lavet en masse spændende ting, der viser deres forening frem fra den bedste side. Vi har selv haft kreative værksteder med ler og smykker, men det nytter jo ikke noget, når det siler ned sådan her, så er det hele lidt forgæves. Jeg synes dog, at det er en perfekt mulighed for os at vise os frem på,” siger Thomas Framholt fra AOF.

Hanne Dalsgaard fra den lokale lungeforening er lykkelig for, at kommunen giver foreningerne dette udstillingsvindue.

”Vi har allerede 18 lungehold i dag, men der er mange flere derude, der kunne have godt af at være med, og det er på dage som dette, at de kan finde frem til os og se, at vi også har det sjovt og synger i kor og alt muligt,” siger hun storsmilende i regnen.

I debatteltet var der mere tomt end ved skranken til den frivillige indbetaling af skat. Til gengæld styrede Abdel Aziz Mahmoud slagene med rund og indlevende hånd, og selv børnedemokraterne tog kegler med deres måde at fortælle, hvordan de har været med til at ændre det sted de bor i Kærene.

Mens rådhuspladsen næsten nylagte fliser tog sig flot ud i regnen, var der for alvor tale om mudderkastning på den anden side af rådhuset, hvor især de politiske partier havde fået lov at stå i tørvejr i hver deres telte.

”Der har ikke rigtig været nogle gæster, men så får vi da snakket lidt politiske visioner med hinanden,” sagde Martin Møland Nielsen fra Radikale Venstre.

I kirkernes telt var provsten iklædt den helt store festkjole, men havde nok foretrukket en regnfrakke, hvis han selv kunne have bestemt. Det kunne hjemmeværnet, og de iklædte igen og igen de gæster, der nu engang trodsede vejrguderne, engangsregnfrakker.

Hos Røde Kors kunne man strikke en pind til et nyt halstørklæde til borgmesteren, men heller ikke her var der mange gæster, så det bliver nok verdens mindste halstørklæde, der kan overrækkes.

”Vi synes det er brandærgerligt, at man ikke har holdt eksempelvis Rødovrehallen åben som nødløsning, da det er et fantastisk arrangement, som alle kan være stolte og glade for. Der er bare ingen gæster,” siger formand Lotte Kollind.

