Politiet beder om hjælp i atypisk sag

politi Politiet efterlyser to mænd for butikstyveri, vold og frihedsberøvelse efter atypisk røveri i Rødovre Centrum tilbage i juli måned.

Af Christian Valsted

Københavns Vestegns Politi har nu offentliggjort overvågningsbilleder af to mænd der mistænkes for at have stået bag et butikstyveri, der siden udviklede sig til røveri, vold og kortvarig frihedsberøvelse.

Episoden fandt sted den 27. juli ved 14-tiden, hvor de to gerningsmænd forlod Føtex i Rødovre Centrum med en indkøbskurv fyldt med elektronik og kødvarer. En butiksdetektiv eftersatte til fods de to gerningsmænd. De to gerningsmænd gik hurtigt ud til parkeringspladsen ved Rødovre Centrums indgang N og satte sig ind i en sort Peugeot, med stjålne nummerplader.

Butiksdetektiven hives ind i bilen

Butiksdetektiven fik kontakt til gerningsmændene ved at åbne bilens passagerdør. Det fik gerningsmændene til at bakke køretøjet og hive butiksdetektiven med ind i bilen.

Gerningsmændene kørte fra stedet med butiksdetektiven, som under kørslen derfra blev udsat for flere spark. Butiksdetektiven blev kort efter sluppet fri på Højnæsvej og gerningsmændene kørte fra stedet.

“Der er tale om en forbrydelse, som udvikler sig ganske voldsomt undervejs og hvor vi håber at offentligheden kan hjælpe os med at finde de to gerningsmænd på baggrund af overvågningsbillederne,” siger politikommissær Henrik Hougaard i en pressemeddelelse.

