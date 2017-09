Spændende tilgang og finaledrømme

Rødovre Floorball Club har en fornem historik, og planen er, at den skal styrkes i den kommende sæson, hvor DM-finalen er målsætningen. Foto: Brian Poulsen/arkiv

floorball Rødovre Floorball Club har en finaleplads som målsætning i den kommende sæson.

Af Flemming Haag

i sidste sæson havde RFC en semifinaleplads som målsætning. Med kvalificeret tilgang og en finaleplacering allerede i sidste sæson er målsætningen en finaleplads i den kommende sæson, hvor første kamp spilles på udebane, den 23. september mod oprykkerne fra Århus FC.

Første hjemmekamp, spilles lørdag den 30. september mod Sunds See-

hawks, i Rødovre Stadionhal.

Rødovre Floorball Club har været på træningslejr i Sverige, som led i forberedelserne til den kommende sæson.

“I forbindelse med træningslejren har vi spillet to træningskampe mod hold fra den svenske 2. division,” siger sportschef Esben Larsen. Han fortsætter:

“Mod Malmhaug IBF vandt vi 12-4 (3-0, 3-0, 6-4) og mod Stürup, som ligger i toppen af den svenske 2. division spillede vi 5-5, men tabte i overtiden.”

“Vi har trænet benhårdt tre gange om ugen fra juli måned, så vi er i god form, og det fungerer rigtig godt med vores nye trænerteam Claus Nisbeth og Marko Krogsgaard, og der er en god respekt,” tilføjer sportschefen.

Videre i pokalturneringen

I første runde af pokalturneringen var RFC på besøg hos Vanløse Floorball, og her blev det til en sejr på hele 6-0 (1-0, 1-0, 4-0).

Holdets spillende træner Claus Nisbeth imponerede med to scoringer og en assist, Martin Jensen scorede en enkelt gang i sin comeback kamp, og den blot 16-årige Rasmus Bømervang scorede en enkelt gang i sin debut.

Annonce

Kvalificeret tilgang

Oskar Eklund er kommet tilbage efter et års pause, men det er blevet til mere tilgang, ifølge Esben Larsen.

“Jeppe Juul, der kommer fra Skanderborg, har valgt at spille hos os i forbindelse med, at han skal fortsætte sin uddannelse i København, og Martin Jensen er vendt tilbage efter sin militærtjeneste.”

“Mike Trolle har ikke den nødvendige tid i den kommende sæson på grund af sin uddannelse, så vi har fået tilgang af Michael Ejlersgaard fra Helsingør, som er tidligere landsholdsmålmand.”

“Og så er der jo også tilgang af vores spillende træner Claus Nisbeth, der kommer fra Copenhagen, og er landsholdsaktuel.”

“Der er kommet flere spillere op fra U17, som gør det rigtig godt, så vi har en god og bred trup med rutinerede og unge spillere,” mener Esben Larsen, som måtte vinke farvel til to profiler.

“Jeg har allerede nævnt Mike Trolle, men desværre har Daniel Hedegaard også valgt at stoppe. De er de to eneste fra sidste sæsons sølvvindere, der ikke fortsætter.”

Målsætning for den kommende sæson

Esben Larsen fortsætter om denne sæsons målsætninger.

“Vores mål for den kommende sæson er en finaleplads. Vi satser også på at komme så langt i pokalturneringen som muligt, samt at få integreret de unge spillere. Vi har en god homogen trup, så jeg ser frem til, at vi går en god sæson i møde,” spår Esben Larsen.

kommentarer