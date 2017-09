Ishockeypremiere på søndag

Thomas Olsen og holdkammeraterne fra Mighty Bulls starter sæsonen på søndag, når Frederikshavn kommer på besøg. Foto: Brian Poulsen/arkiv

ishockey Bronzevinderne fra Frederikshavn kommer på besøg i Arenaen på søndag, som er første dag, at Mighty Bulls skal rejse sig fra sidste sæsons deroute. Træningskampene har vist lovende takter.

Af Peter Fugl Jensen

I sidste uges træningskampe havde de to nordamerikanske backs, Kevin Montgomery og Connor Hardowa, endelig fået deres arbejdstilladelse. Det betød, de var med i 3-1 sejren over Helsingborg. En fornem skalp i kølvandet på den flotte 3-0 sejr over Odense.

I træningskampene har defensiven virket lovende og med 11 scoringer i de sidste fire kampe, har offensiven også vist tænder, selvom det ikke har været overbevisende. Men man skal lægge mærke til kæden med Mads Eller og Matthias Asperup, som har enorm fart i skøjterne og har gjort livet svært for ethvert forsvar, der har mødt Rødovre i træningskampene.

Mighty Bulls kaptajn Morten Andreasen ser også frem til sæsonstarten med optimisme.

”Der er ingen tvivl om, at Frederikshavn er gode, men der er altid gode chancer i starten af sæsonen, selvom vi må betegne os som underdogs.”

“Holdsammensætningen er nogenlunde tilsvarende, men det handler meget om, at vi skal lære af de graverende fejl, som vi begik sidste sæson og at vi skal have en bedre mental tilgang til tingene. Det føler jeg, vi har i dag.”

“Vi er meget sultne, og har haft nogle positive træningskampe, så forberedelserne har været, som man kan ønske.”

“Vores styrke skal være stammen, som skal bære os frem, for vi har ikke de store udenlandske profiler. Vi har heller ikke en kæmpe bredde, men vi har en virkelig stærk stamme spillere, som kan bære os langt. Vi skal være stabile, og det er vores trup sammensat til. Defensiven skal bære os igennem, så skal vi nok får scoret det nødvendige antal mål, for vi har spillerne, som sagtens spille offensivt”

“Bogren er en god træner. Filosofien og tilgang til spillet passer i hvert fald til mig, og jeg mener også, han passer til holdet. Et roligt gemyt, men kan også være kontant, når det er nødvendigt.”

Hvad bliver kampen?

“Det bliver en tæt kamp, formentlig med få mål, så en sejr på 3-2 til os er et godt gæt,” slutter Morten Andreasen.

Nyhed med fanområde

Den nye ledelse i Rødovre Mighty Bulls ser frem til at præsentere flere nye tiltag til kampene, der skal give en større helhedsoplevelse.

”Vi har et fanområde med et stort telt foran Arenaen, ud mod Rødovre Parkvej. Der er adgang fra klokken 16 på søndag som optakt til premierekampen mod Frederikshavn,” siger Claus Amondsen, der er med i Rødovre Mgihty Bulls eventgruppe og som selv er DJ på søndag.

”Sammen med vores eventhold styrer vi slagets gang, hvilket vi også gør under kampen, hvor man kan se og opleve vores nye lys- og lydshow. Der vil også være konkurrencer i teltet med mulighed for at vinde forskellige præmier, hvor vi også får besøg af træner Magnus Bogren, der vil give line-ups med mere. SuperEvent vil sørge for sjove aktiviteter og der vil være bordfodbold.”

”Op til kampen, i teltet, vil vi sælge billige øl og vand til dem, som kommer i en rød trøje, så vi kan komme i den rette hockey-stemning,” siger Amondsen, der lukker og slukker klokken 18.

”Så skal man fortsætte optakten i Arenaen, hvor der vil være musik, så man kan roligt sige, at festen fortsætter inde i hallen,” siger Claus Amondsen, der også kan love en ’make-over’ på Arenaens indgangsparti og i foyeren.

”Hvad det går ud på, synes jeg, man selv skal komme op og opleve,” slutter Amondsen.

