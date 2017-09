å søndag er der atter 1. divisions-håndbold i Rødovre Stadionhal. Foto: Brian Poulsen/arkiv

håndbold Rødovres håndbolddamer får en hård start i sin comeback sæson i 1. division, vurderer cheftræner Peter Jagd.

Af Flemming Haag

Efter kun en sæson i 2. division, er Rødovres håndbolddamer tilbage i 1. division, og skal i åbningskampen den 10. september i Rødovre Stadionhal, lægge ud mod Roskilde Håndbold, som forventes, at være en af oprykningskandidaterne.

“Det er et hårdt startprogram, vi har fået,” siger cheftræner Peter Jagd. Han fortsætter:

”I de første fem kampe, skal vi møde fire hold, der har oprykning som målsætning. Vi skal være indstillet på, at vi får få point i opstarten, men vi får mulighed for at blive testet på højeste niveau. Det kan gavne os, når vi skal

møde de hold, der vil ligge i nærheden af os,” siger Peter Jagd, der forventer, at rækken bliver delt i to.

“Jeg forventer, der er seks hold, som vil skille sig ud og kæmpe om de to oprykningspladser. Aalborg, Hadsten, Sønder-

jyske, Skanderborg, Horsens og Roskilde ser alle stærke ud.”

“Vi har haft en travl opstart, hvor vi har haft fokus på det fysiske og mentale, som forhåbentlig kan gavne os på den lange bane, og give de nødven-

dige procenter. Vi har en god bredde på holdet, som vi skal overleve på, og så skal vi leve videre på den gode gejst, som sikrede oprykningen.”

Kvalificeret tilgang

“Vi har fået tilgang af nogle rigtig gode spillere,” tilføjer cheftræneren.

“Freja Hammer, som kommer fra Roskilde, skal, sammen med Trine Hammer fra sidste sæsons U-18, supplerer hinanden i målet. Det er to dygtige målvogtere, som jeg forventer mig meget af.

Ann Sofie Kleemann er kommet til fra Virum, venstre back, som er en dygtig angrebsspiller med mange kvaliteter.”

“Line Kaiser, venstre fløj, kommer fra Ydun, er stærk i kontraspillet og god i returløbet. Vi har fået endnu en fløjspiller, Sona Posivakova, som kommer fra Ajax, der har været ude et halvt år med en knæskade, men er på vej tilbage.”

“Flere U-18 piger, fra sidste sæsons DM-hold, er repræsenteret i spillertruppen.”

“Stregspiller Hannah Jørgensen har en god fysik, og har rykket rigtig meget. Katrine Clasen har mange kompetencer på skuddet og Amalie Rasmussen er godt kørende, god fysisk, dækker godt op, godt skud og god en mod en, samt fløjspilleren Anne Jagd Vad, som er stærk i kontraspillet.”

“Højrefløjen Julie Birch er ude et par måneder efter en operation i det ene ben. Mie Brøndum er påbegyndt træningen igen, efter et års pause på grund af en hofteoperation.”

“Eneste spiller der er stoppet i forhold til sidste sæson, er Trine Sevel Holm, der ikke længere kan afse den nødvendige tid.”

“Det bliver svært, men vi har en god bredde og et godt hold som sikrede oprykningen, og det skal vi leve videre på,” siger Peter Jagd, som er sikker på, at Rødovre ikke slutter på en af nedrykningspladserne.

Sæsonens første kamp, spilles søndag den 10. september klokken 13 i Rødovre Stadionhal, når Roskilde Håndbold kommer på besøg.

