Håber på hurtig politisk handling

Banen i Espelunden trænger til renovering, mens der siden 2003 har været søgt om en overdækning

rullehockey Efter 15 års kamp for en overdækning af rullehockeybanen ser det endelig ud til, at lokalpolitikerne kigger rullehockeyens vej. ”Men vi har brug for overdækningen nu. Ellers dør sporten i Rødovre,” advarer formandinde Ronja Dam.

Af Peter Fugl Jensen

Rulleskøjtesporten er hårdt presset i Rødovre, men meget tyder på, at lokalpolitikerne endelig tilgodeser den hårdt prøvede sport i kommunen.

Det ser oven i købet ud til, at skaterhockeyen ikke kun får en overdækning, men også en ekstra bane på Korsdalsvej.

”Vi følger jo med i budgetforhandlingerne, da de har stor betydning for os denne gang. Vi er jo rigtig glade for at høre, vi er kommet med og der bliver tænkt på os. Desværre har vi også hørt, at der først er sat penge af til os i 2020.”

”Det er virkelig prisværdigt, men samtidig må jeg opfordre politikerne til at fremskynde byggeriet. Vores sport styrtbløder og vi er bange for, at det er for sent, hvis byggeriet først igangsættes i 2020,” siger Ronja Dam, der er formand for Rødovre Red Devils.

Stor medlemsnedgang

Da rullehockeyen toppede i Rødovre var der tre klubber, der blev spillet med om Danmarksmesterskaberne og mere end 300 medlemmer benyttede banen på Korsdalsvej og på Hendriksholm Skole.

Der var både kvinder, mænd og cirka 1/3-del af medlemmerne var børn og unge, men de forfaldne forhold og megen regn i Danmark har givet sporten svære betingelser.

”De har fået en hal i Gentofte, så stort set alle klubber på Sjælland trækker der ud. I denne sæson har vi måtte flytte vores hjemmebanekampe til Gentofte, fordi det har regnet så meget og det er decideret farligt at spille på en våd asfaltbane,” forklarer Ronja Dam.

Annonce

Børneklub måtte lukke

Rødovre CPH All Stars var en aktiv børne- og ungdomsklub, der primært havde medlemmer fra ishockeyens Verden. De vandt blandt andet Europamesterskaberne for U15, og havde gang i et projekt med at få ’ikke-ishockeybørn’ til at starte til sporten. Desværre måtte klubben lukke i 2015, da forholdene simpelthen ikke gjorde det muligt at fastholde nok børn. Mange startede, men stoppede igen, fordi regn aflyste træning efter træning.

Flere af klubberne har forsøgt at få træningstider indendørs, men rulleskøjterne forårsager sorte streger på gymnastikgulv, så det har ikke været muligt.

Socialt ansvarlige

Ronja Dam og Rødovre Red Devils forhenværende formandinde Caroline Kolokythas fortæller om rulleskøjtesportens berettigelse.

”Vi har gennem mange år, altid haft aktiviteter kørende, og tilstræber altid at komme så langt som muligt både sportsligt og socialt. Vi har afviklet mange stævner, deltaget som hjælpere til diverse arrangementer; kræmmermarkeder, kvindernes løb og stået i boder til forskellige events, men vi har også været værter for Old Boys DM og EM, samt afholdt åbent hus i Get moving kampagnen i 2013, hvor unge, fra 11 år og ældre, havde mulighed for at rulle sig ind på den intense og hurtige sport, vi dyrker,” siger Caroline Kolokythas. Hun fortsætter:

”Vi har kæmpet alle år i Rødovre for at få flere unge ind i vores sport, få rullehockeyen til at blomstre og udvikle sig i alle aldersgrupper,” som har været med til at kæmpe for en overdækning siden 2003. Vi har gennem alle år deltaget i FIR møder og holdt os opdateret samt holdt taler for, hvorfor vi så inderligt ønsker os en overdækket bane på prioriteringslisten.”

”Harry Arnholtz er rullesportens talsmand, og han har, på vegne af alle klubberne i Rødovre, kæmpet for en overdækket bane i Espelunden i 15 år. Vi glæder os over, det er lykkes, men vi har brug for bedre forhold nu,” slutter den nuværende og forhenværende formandinde samstemmende.

kommentarer