En verden af sten

Der er sten for enhver smag på weekendens stenmesse.

Diamanter, forstenede dinosaurer og sjældne sten fra hele verden. Weekendens stenmesse i Rødovrehallen har det hele – og lidt til.

Af André Bentsen

Har du også en forkærlighed for smukke eller sjældne sten, så find lokalavisen frem og tag din bedste stensamler med til stenmesse i Rødovrehallen i weekenden.

Den 9. og 10. september danner Rødovrehallen nemlig rammerne for den 4. årlige internationale stenmesse, Stenmessen København. Messen er tidligere afholdt i Gladsaxe Hallerne, men har fået vokseværk og er derfor rykket til større og bedre egnede rammer i Rødovrehallen.

”Som arrangør oplever vi at interessen for fossiler, sten og mineraler er stærkt stigende og vi oplever et yngre publikum end tidligere. Der er igen mange der samler på sten og fossiler og arbejder med sten og det er noget udstillerne og den store tilslutning til messen bekræfter. At have en hobby, hvor man er i så god kontakt med naturen er en skarp kontrast til vores travle og digitale verden,” fortæller parret Troels og Christina Ersking, der organiserer messen.

På messen kan du finde alt lige fra en grønlandsk Tugtupit til en Malakit fra Congo. Facetterede ædelstene og flotte skåle af Bornholmsk granit.”

”Det er meget for samlere. Jo mere sjældne og eksotiske stenene er, jo bedre, men der er også mange andre stande, der er spændende at besøge. Du kan se, hvordan sliber facetter i diamanter og sliber sten, og snakke med eksperter fra 13 forskellige lande,” lover Troels Ersking.

Messen er med andre ord for hele familien, der kan se nøjagtige modeller af dinosauere, bl.a. et kranium fra en Tyrannosaurus Rex. Du kan også prøve at skære og polere din egen sten, grav efter halvædelsten og over 50 millioner år gamle fossiler og bliv blæst bagover af en forunderlig verden af smukke sten og krystaller fra hele verden.

”At være begejstret for sten har de fleste prøvede at være. Om det er stenene på stranden, eller forstenede hajtænder, som man selv kan finde i Danmark, hvis man er heldig, betyder ikke så meget. Til gengæld har vi samlet det hele på messen og gjort det ekstra sjovt fordi man også kan købe materialer til smykkefremstilling og lære en masse tricks,” siger Troels Ersking.

