Bygger hotel på fredet grund

På Trekantsgrunden skulle børnene selv bygge et insekthotel til de mange kryb. Foto: Brian Poulsen

insekthoteller Det kan godt være, at det ikke var Bermudatrekanten, men Trekantsgrunden, der dannede rammerne om torsdagens leg med naturen, men børnene blev alligevel helt væk i den nye fagre verden.

Af André Bentsen

Sunde lege og et hotel for insekter var på programmet, da mere end 40 børn i torsdags fejrede Trekantsgrundens nye udseende med leg i naturen.

Børnene fra Byggelegepladsen Broparken opdagede hurtigt, at der var hængt hængekøjer op på hjørnegrunden, men de var alligevel mere optaget af at bygge et insekthotel ud af nogle sjove træstammer.

Træstammerne skulle have huller, så de indbyder til insekterne skaber deres eget bo. Der var lagt træpaller ud, hvor børnene kunne bore huller og fylde mellemrummene ud med græs og grene. Inde fra biblioteket havde nogle børn lånt et lille insektfinder udstyr. Det kriblede og krablede med bænkebidere, edderkopper, fluer af en særlig slags andre insekter. Den nye biolog fra Rødovre Kommune fortalte de mange interesserede børn om insekterne og hvordan de gerne vil bo. ”Byggerens” medarbejdere havde styr på værktøj og den rette brug, når der skulle bores huller. Børn er velkomne til at besøge hotellet med nye beboere til indflytning.

Sunde aktiviteter

“Trekantsgrunden blev hurtigt fyldt op med børn og voksne fra lokalområdet og omegn. De var optaget af mange forskellige aktiviteter. Børnene behøvede ikke at blive opfordret til forskellige lege. De fandt hurtigt rundt på pladsen og skabte deres lege med de få ting, der var lagt ud til dem: et reb, kongespillet, disc golf og andre inspirerende ting,” fortæller sundhedskoordinator, Marianne Hallberg.

Under egetræet var der lagt store sten rundt, som var det et tingsted, hvor der er plads til at sidde og snakke sammen. Stenene kan også benyttes til træne musklerne, som for eksempel at lave steps. Børnene havde indtaget stenene på deres egen måde. De sprang fra sten til sten med legen ‘jorden er giftig’. I dagens anledning havde Michael og Rikke fra sundhedscentret udvidet legen ved at lægge andre farvestrålende ”plastik-øer” ud, så børnene kunne komme vidt omkring.

Fredet grund

Trekantsgrunden er en fredet grund, der åbner op mod Vestvolden på den ene side og har Islev Bibliotek på den anden side. Nærmiljøet omkring Islev Bibliotek har nu fået en naturgrund, som kan bruges til både leg, motion og rammer til fællesskab, dialog og som mødested på vej videre ud i naturen.

