Idræt uden begrænsninger

Idrætsforeningen Espelunden var også med, da CK FIX og Rødovre Kommune var værter for et stort cykelløb i juni måned. Foto: Privat

IFEL Samarbejdet med lokale sportsklubber vokser stødt hos Idrætsforeningen Espelunden, der i skrivende stund har hjulpet 57 børn og unge ud i foreningslivet.

Af Christian Valsted

Det kan være svært for børn med fysiske eller psykiske handicaps at passe ind i de rammer, som mange idrætsforeninger stiller op.

Det ved forældrene på Helheldstilbuddet Skovmoseskolen, og det var en af årsagerne til, at en række forældre tilbage i 2014 tog initiativ til at starte en forening, der ville agere bindeled mellem børn med særlige behov og de etablerede idrætsforeninger.

I skrivende stund er 57 børn og unge blevet hjulpet ud i foreningslivet, og interessen for tilbuddet er stigende. Både for børn med særlige behov, der har hørt om IFEL, men også fra sportsklubber, der bakker op om foreningen og tilbyder at starte hold, hvor børnene kan fungere på deres egne præmisser.

”Vi hjælper til med at starte hold op og planen er, at vi skal gøre det så godt, at hverken medlemmerne eller sportsforeningerne har brug os på sigt. Når et hold kører som det skal, trækker vi os tilbage,” siger Trine Ravn, der var med til at starte IFEL i 2014.

Trines søn Simon har Down Syndrom, og Trine har selv erfaret, hvordan det kan været svært for børn med særlige behov at passe ind i klubberne på lige vilkår med andre.

”Det gør at mange holder deres børn væk fra foreningerne og fritidsaktiviteter. Faktisk har 57 procent af de børn vi nu har hjulpet, ikke tidligere gået til nogen form for fritidsaktivitet,” siger Trine Ravn, inden hun oplyser, at 57 børn gennem IFEL nu er begyndt på særlige hold inden for fodbold, karate, parkour, trampolin, el-hockey, tennis, skydning, dans, golf og gymnastik.

Legen med bolden

IFELs hovedformål er at bygge bro til idrætssamfundet, så alle kan dyrke sjov og udviklende sport. IFEL er støttet med midler fra en satspulje under Socialstyrelsen, og målet er at mindst 100 børn og unge i 2018 med hjælp fra IFEL har fundet sig til rette i klubberne

De 100 børn skal være fordelt på 10 forskellige sportsklubber, og i september er Rødovre Håndbold nyeste samarbejdspartner. Det betyder, at Rødovre HK starter et nyt ungdomshold op målrettet børn og unge i alderen 6-15 år med særlige behov. Rødovre HKs udviklingskonsulent Peter Jagd ser frem til opstarten og han er sikker på, at børnene kommer til at gå fra håndboldbanen med gode oplevelser.

”Nu får vi en opstartsfase og på sigt er det planen, at vi får et velfungerende hold. Håndbold er en alsidig sport, hvor det handler om legen med bolden og om at agere i et fællesskab. Der skal dribles og kastes og vi har dygtige trænere til at få det til at fungere,” siger Peter Jagd.

