Travlt i den tredje alder

altid nye tilbud Der er ikke mange foreninger i Rødovre, der som ÆldreSagen kan bryste sig af at have fået 400 nye medlemmer i år. "Det er forskelligheden i aktiviteter, der lokker," tror forkvinden.

I ti år har Yvonne Jørgensen siddet i spidsen for den lokale afdeling af ÆldreSagen. Selv var det lysten til at starte en SeniorBio op, der trak hende til bestyrelsesarbejdet, og på samme måde er det foreningens andre aktiviteter, der igen og igen loker nye medlemmer til, så man i dag tæller næsten 5400.

En pæn del af dem er aktive hver uge, mens andre mere er med på sidelinjen.

“Vi er nået en alder, hvor vi ikke gider vente mere. Vi skal have en god tredje alder, og så handler det altså om at komme ud og møde andre mennesker, og dele deres glæder og sorger,” siger Yvonne Jørgensen, der ikke skal bruge mange sekunder på at liste en række højaktuelle aktiviter op, der måske kan få en enkelt eller to ud af den trygge stue.

Masser af tilbud

Eksempelvis et vinkursus den 3. oktober med Finn Malten, der er professionel vinmand, eller bowling med Ture Skriver.

“Vi har stor succes med Krolf, og tænkte, der også skal være noget indendørs om vinteren, så nu handler det bare om at få meldt sig til hurtigt til, så vi kan få bestilt baner,” siger Yvonne Jørgensen.

Bowling starter den 2. oktober og bliver hver mandag fra 12 til 13.

“Vi håber at lokke nogle enlige mænd med. Det får nemlig også kvinderne op af stolene,” griner hun.

ÆldreSagen har længe haft italienskkursus, men nu starter de også et kursus i engelsk op med en engelsk-

talende underviser.

“Den årgang vi har rejser mere og mere, og mange af os har ikke haft engelsk i skolen, så hvis vi skal kunne følge med, er det vigtigt at lære sproget og kulturen at kende,” forklarer Yvonne Jørgensen, der understreger, at stemningen altid er hyggelig og uhøjtidlig, hvad enten man er til spisning eller sprog.

Vigtig rolle lokalt

Dermed ikke sagt, at ÆldreSagen kun er ren og skær hygge.

“Vi skal gøre tilværelsen lettere for vores medlemmer. Den alder vi har, venter mange bare på datoen, hvor de skal afsted. Det vil vi lave om på. Hvis man kan komme ud af sit hjem og se andre mennesker og få kontakt og høre andres problemer og glæder,” så lever man længere og bedre,” siger Yvonne, der kan glæde sig over at have mere end 100 frivillige med sig lokalt.

“De hjælper andre mennesker, men hjælper også sig selv, fordi der hele tiden er noget at se frem til – uanset om det er torsdagstræf hver torsdag morgenen på Rødovregaard eller Mandagshyggemaddag hver anden tirsdag i ulige uger. Der er der et godt måltid mad til en rimelig pris,” slutter hun.

