Pensionister er dus med dyrene

De årlige skovtur byder altid på fællessang og årets ture til Lolland var ingen undtagelse. Foto: Privat

skovtur 1200 pensionister og efterlønnere har været med på kommunens årlige skovtur, der i år gik til Lollands nordkyst og Knuthenborg Safaripark.

Af Christian Valsted

Ingen sommer uden skovtur, udflugt og fællesskab ældre seniorer i mellem. Otte gange i løbet af sommeren satte fyldte busser kursen mod Lolland og Knuthenborg Safaripark, der var destination for Rødovre Kommunes pensionistskovtur.

De ekstremt populære sommerture blev igen i år udsolgt, hvilket har betydet, at hele 1200 borgere er blevet klogere på Lolland, fået en god frokost og oplevet Knuthenborg Safaripark.

Tidligere på året blev Rødovres ældrepleje udpeget til Danmarks bedste i en undersøeglse foretaget af Voxmeter.

Formanden for Social- og Sundhedsudvalget, Britt Jensen (S) – deltog selv på en af turene til Lolland sammen med byens pensionister og hun mener at den årlige skovtur er en af de ting, der er med til at Rødovres ældrepleje får ros.

”Skovturen er med til at skabe livskvalitet for vores ældre. Det er en god mulighed for at mødes med andre pensionister og skabe et godt netværk. Mange pensionister får nye bekendtskaber på skovturen og rigtig mange deltager for at være sammen med andre og samtidig nyde en god tur og få en skøn oplevelse,” siger hun.

Annonce

kommentarer