Rødovre maler byen rød

Sidste år var der godt gang i debatten på rådhuspladsen. Det bliver der også i år. Rødovres eget mini-folkemøde vil blandt andet indeholde debatter om fremtidens Rødovres med teknologi og innovation med Nikolaj Sonne fra TV-programmet "So Ein Ding", debat om kunst i byens rum og børnedemokrati. Journalist Abdel Aziz Mahmoud er ordstyrer på to af debatterne. Foto: arkiv

rødovredagen Rødovre Kommune vil både hylde og styrke lokalsamfundet, og derfor er der blevet skruet gevaldigt op for festivitassen til lørdagens store festdag.

Af Christian Valsted

Rødovredagen. Det ord kan du godt skrive dig bag øret, for står det til Rødovre Kommune, skal den årlige festdag være en tilbagevendende tradition på linje med pensionistskovturen, kåringen af ’Årets Ildsjæl’ og uddelingen af ’Rødovre Musikpris’.

I modsætning til de før nævnte traditioner, henvender ’Rødovredagen’ sig imidlertid ikke kun til en specifik målgruppe. ’Rødoverdagen’ er for alle, og det ses tydeligt på det stort anlagte program, der både indeholder politiske debatter om fremtiden, et unikt indblik i det lokale foreningsliv, klovnerier for børn og popmusik, der kan få pigehjerte til at smelte.

Alt i alt en dag, der både hylder og styrker den lokalpatriotiske ånd.

”I år bliver ’Rødovre- dagen’ igen med debatter og med workshops, men vi krydrer dagen med en masse andre ting. Det bliver alt lige fra teaterindslag og musik på scenen. Det kommer til at summe af liv,” lyder det forventningsfuldt fra kulturkonsulent Trine Lerche Frøslev.

Den lokale folkefest varer i år fra klokken 14 til 23 den 9. september på rådhuspladsen, og bliver rundet af med en gratis koncert med charmøren Rasmus Walter.

Rødt med rød på

Ingen fest uden kage, og kage bliver der masser af på Rødovredagen. Vel og mærke, hvis du som borger bager en kage og medbringer den selv. Rødovredagen byder nemlig også på en kagekonkurrence i bedste ’Den Store Bagedyst stil’, hvor din hjemmebagte kage kan dyste mod andre kager i kampen om flotte præmier.

”En jury bestående af bagermestre og konditorer vil smage sig igennem de mange kager, som gerne må være røde,” siger Trine Lerche Frøslev, inden hun tilføjer:

”Generelt forsøger vi at gøre ting røde på Rødovredagen. Der kan også købes rødt øl, røde bolcher og altså også røde kager,” siger hun.

Kagekonkurrencen foregår i Rødovre Frivilligcenters bod. Kagerne skal indleveres mellem klokken 14 og 15.

