Hvad med os

Bjarne M. Hansen fra Rødovrevej ønsker ikke at blive genoplivet med en hjertestarter, hvis han falder om med hjertestop. Foto: Arkiv

læserbrev Bjarne M. Hansen fra Rødovrevej ønsker ikke at blive genoplivet med en hjertestarter, hvis han falder om med hjertestop.

Af Bjarne M. Hanssen Rødovrevej 234

Vi er flere tusind mennesker der igennem Rigshospitalets hjemmeside har oprettet et Livstestamente som beskytter os mod genoplivning, såfremt vi skulle få et hjertestop og er indlagt på et hospital, hvor læger og sygeplejersker straks går ind i vore journaler som fortæller at vi modsiger os muligheden for genoplivning, eller læser det i vore mobiltelefoner, hvor det også fremkommer på Appen sundhed.

Men såfremt jeg til eksempel er så uheldig at jeg falder om med et hjertestop i Rødovre Centeret, så er jeg alvorligt bange for at jeg straks bliver lagt i en hjertestarter og bliver genoplivet mod min vilje, med den risiko at jeg vågner op som en grønsag og skal leve videre som en belastning for sundhedsvæsenet, kommunen og hjemmeplejen og det liv som jeg ikke ønsker og derfor har jeg oprettet dette livstestamente, som desværre kun respekteres af sundhedspersonalet på hospitaler.

Vil ikke genoplives

Og ældresagens direktør Bjarne Hastrup har for længst opgivet dette enorme problem og man burde da mene at dette problem blev diskuteret lidt mere i ældresagen da der sikkert og vidst er mange der deler min opfattelse og da man gennemgik denne problematik for et par år siden, da kom der en mulig løsning frem med at man kunne bære et armbånd, med påskriften – vil ikke genoplives – men det faldt til jorden med et brag

Og vore folkevalgte politikere i kommunalbestyrelsen og folketing er åbenbart heller ikke interesseret i at få rettet op på dette krav som vi har, da vi har oprettet og betalt for et livstestamente, som alle burde respektere, men når der ikke bliver gjort andet end at udråbe denne hjertestarter som værende løsningen på alle problemer, så skal vi bare finde os i at blive genoplivet og det mener jeg er stærkt kritisabelt at vi ikke bliver respekteret, når vi har oprettet et lovligt testamente omkring vores liv.

Annonce

Skilt om brystet

Vi kan jo ikke gå rundt med et stort papskilt på brystet, hvor der står at vi ikke vil genoplives i tilfælde af et hjertestop.

Men jeg kunne fristes til at få en igangsætter om at fabrikere en Badgets som man kunne lade sidde i reversen med teksten, skal ikke genoplives Og det kunne måske være løsningen på dette problem Er der mon nogen her i Rødovre der kan løse problemet?

kommentarer