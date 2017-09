Hvordan man ødelægger en god slagter på Damhustorvet

Erik Jakobsen mener, at Rødovre Kommune har sovet i timen i forbindelse med planlægningen af renoveringen af Damhustorvet. Foto: Brian Poulsen

læserbrev Damhustorvet skal renoveres. Fint med det. Men nu er det altså sådan at en af Danmarks bedste slagterbutikker nu ligger på Damhustorvet.

Af Erik Jakobsen, Løgumvej 8B

Og så kunne man jo forvente at man tog hensyn under renoveringen. Men nej, nej. Har lige netop været deroppe her til formiddag den 29.8. 2017 og som de fleste kommer jeg jo i bil. Men hele torvet er afspærret så der kan man ikke holde. Og på Hvidovrevej kan man heller ikke holde for der lægger de ny asfalt. Så kan man jo køre hele vejen rundt og holde på Damhus Boulevard. Men der er simpelthen ikke plads. Det havde klædt Rødovre Kommune at have planlagt renoveringen på en måde så man ikke tog levebrødet ud af hænderne på slagteren. For ligegyldig hvor god han er, ja så kræver det jo at det skal være muligt at kunne komme til butikken. Det er hvad jeg kalder dårlig planlægning.

