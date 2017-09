Naivt af Dansk Folkeparti

Enhedslistens Peter Mikkelsen mener, at det er at skyde gråspurve med kanoner, når Dansk Folkeparti ønsker sagen behandlet på ministerplan i Folketinget. Foto: arkiv

læserbrev Det er naivt at tro, at Dansk Folkeparti ikke skaber frygt med sine 2 udmeldinger i Rødovre Lokal Nyt henholdsvis den 23.8. og den 30.8.2017.

Af Peter Mikkelsen (Ø)

Tonen i indlæggene er nedladende og arrogant. En tone, der ikke klæder debatniveauet i vores lokalavis. Proportionerne synes ude af kontrol. Det er nøgternt set politiets opgave at forhindre ulovlig indtræden i Rødovre Stationscenter – også når det handler om to romaer, der tager ulovligt ophold i det nedbrændte center. Det er at skyde gråspurve med kanoner, når Dansk Folkeparti ønsker sagen behandlet på ministerplan i Folketinget.

Niels Spittau har ret, når han peger på en fejlslagen integrationspolitik gennem 30 år overfor de fremmedarbejdere, indvandrere og flygtninge, der er kommet til Danmark og har taget alt det arbejde danskerne ikke selv gad at tage, samtidig med at det politisk og økonomisk gradvist er blevet sværere og sværere at leve et anstændigt liv i Danmark. Det fejlslagne er vel egentligt, at Venligboerne først blev “opfundet” i 2015.

Det er en uskik, at politikere belærer borgere med fakta i betænkninger som borgere i almindelighed ikke har særlig let adgang til. Alligevel tillader jeg mig som politiker, at anbefale politikeren Niels Spittau til at læse Hjarn v. Zernichow Borberg: Nydansk. Her vil Spittau erfare, at flygtninge og indvandrere er mennesker, der i det væsentligste holder af deres familie, ønsker det bedste for deres børn, gerne vil arbejde og forsørge sig selv og få deres hverdag til at glide sammen med gode venner, kolleger og naboer.

