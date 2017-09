Flere institutionspladser på vej

Rødovre Kommune har planer om at udvide velfærden med endnu flere institutionspladser, som en konsekvens af den store tilflytning af børnefamilier. Foto: Arkiv

børn Rødovre Kommune har planer om at udvide velfærden med endnu flere institutionspladser, som en konsekvens af den store tilflytning af børnefamilier.

Af Christian Valsted

Børnefamilier valfarter til Rødovres sølvbryllupskvarterer, og tilbage i juni måned fortalte borgmester Erik Nielsen her i Lokal Nyt, at kommunen var begyndt at kigge efter egnede grunde i Islev, hvor kommunen kunne opføres en helt ny institution.

Beslutningen om at opføre en ny institution i Islev forventes at blive vedtaget i forbindelse med de aktuelle budgetforhandler for 2018, men allerede i indeværende måned skal Kommunalbestyrelsen tage stilling til en sag, der vil give plads til ca. 60 vugge- og børnehavebørn.

Det oplyser formanden for Børne- og Skoleudvalget, Flemming Lunde Østergaard Hansen (S). Kommunalbestyrelsen har allerede besluttet at opføre en ny daginstitution ved Irma-byen, men det løser langt fra behovet.

”Der er også behov for at bygge en ny institution i Islev, hvor behovet for pladser er meget stort. To nye institutioner er dog ikke nok. Derfor skal flere af de eksisterende institutioner udvides,” fortæller Flemming Lunde Østergaard Hansen.

Det drejer sig om Børneinstitutionen Broparken og Skanderup, der skal begge skal udvides med én gruppe.

”Samtidig skal mulighederne for at tilkøbe grund ved Børnehuset Slottet undersøges, så dagtilbuddet kan blive udvidet med to grupper. De nye til- og ombygninger vil samlet set give plads til ca. 40 vuggestuebørn og 20 børnehavebørn,” siger Flemming Lunde Østergaard Hansen.

De nævnte til- og ombygninger i kommunens daginstitutioner vil blive behandlet i Kommunalbestyrelsen i september måned.

