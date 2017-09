Fra Moskva til møgvejr på Møn

Der er tre gavekort på hver 5000 kroner på højkant fra Best Travel til tre vindere. Se billederne her og stem på din favorit på avisens Facebookside. Foto: Privat

fotokonkurrence Årets sommerferiekonkurrence, hvor vi opfordrede alle læsere til at medbringe et eksemplar af Lokal Nyt på deres sommerferie, har igen i år resulteret i en række fine feriefoto og nu er finalefeltet samlet. Se billederne her og stem på din favorit på avisens Facebookside.

Af Christian Valsted