Farvel til plastikmøbler

borde til leje Ægtepar fra Nørregårdsvej tog sagen i egen hånd, da de opdagede at ingen kunne levere den vare de ønskede.

Da Maria og Bo Normann sidste år sagde ja til hinanden, skulle der ikke mangle noget til det store bryllup ved vandet.

De ønskede et rustikt tema med flotte møbler, men kunne ikke finde firmaer der kunne levere plankeborde til festudlejning.

“Derfor besluttede vi os for selv at lave dem,” siger Maria Normann.

Ægteparret gik derfor i gang med at bygge plankeborde hjemme i kælderen og nu udlejer de i stor stil til private fester og firma events.

“Vi ønsker at gøre op med ‘suppe-steg-is mentaliteten’ der har domineret den danske festudlejning i årtier. Plastikborde og duge til gulv er efterhånden ved at være yt og vi ønsker at give danskerne meget smukkere fester, med blandt andet rustikke borde,” siger Maria Normann.

Det rustikke trender

Deres firma hedder Norbord og Maria fornemmer, at trenden med flotte udlejningsmøbler er kommet for at blive. I hvert fald oplever hun en stadig stigende eftersprørgsel.

“Der efterspørges træborde, loungemiljøer og lanterner i rustik stil. Og trenden er kun opadgående,” fortæller Maria.

