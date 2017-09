Aggressiv bagertyv anholdt

En 24-årig mand stjal først bajere fra en tankstation, inden han i Rødovre Centrum spiste bagermad uden at betale. Foto: Arkiv

Politi En 24-årig mand stjal først bajere fra en tankstation, inden han i Rødovre Centrum spiste bagermad uden at betale. Senere truede en kvinde til at forlade sin bil, men blev tilbageholdt af vidner til det dramatiske optrin.

Af Christian Valsted

Hvad der mandag morgen gik i gennem hovedet på en 24-årig mand står hen i det uvisse, men man kan nøgtern konstatere at han var ude på et røveritogt, der vist ikke er set magen tidligere.

Mandag morgen klokken 06.07 gik han først ind på en tankstation på Roskildevej og tog en ramme øl. Ved kassen fortalte han tankpasseren at han ikke ville betale for den. På trods af flere trusler gjorde den ansatte, hvad han kunne for at få gerningsmanden til at betale, men uden held.

Truede kvinde til at forlade bil

En halv time senere havde gerningsmanden bevæget sig ind i Rødovre Centrum, hvor han blev anmeldt for at have spist mad fra en bager uden at betale for det. I centeret forsøgte han at flygte og i den forbindelse truede han en kvinde til at forlade sin bil. Flere vidner greb heldigvis ind, og det lykkedes at tilbageholde manden indtil politiet ankom.

