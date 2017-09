Drømmeboligen er næsten hjemme

I en ny kortfilmsserie på rnn.dk og på Facebook kan du følge Emilie og Ravns jagt på drømmeboligen i Rødovre. Det går dog ikke altid helt så godt, som det forelskede og lidt naive par havde håbet. Foto: SignElements

den store boligjagt Når man bor hos sin gravide kærestes forældre vil man gerne finde sit eget sted at bo. I Rødovre er det måske ikke helt nemt, for hvad er vigtigst; garagen eller opvaskemaskinen - og hvad sker der, når man glemmer, man er på fremvisning, men tror, man er med i ‘Kender du typen’? Ny serie går bag om den lokale boligjagt.

Af André Bentsen

Filmene er sat i søen af Rødovre Lokal Nyt, som et sjovt indblik i den vilde situation det er at finde et nyt hjem i vores dejlige by. De er skudt i rigtige huse, der er til salg i Rødovre med rigtige lokale mælgere foran kameraet sammen med lokale skuespillere af Filter Film.

Der er kæmpe forskel på, hvad Emilie og Ravn kigger efter, når de skal finde drømmehuset i Rødovre. Okay, de er måske heller ikke ligefrem Verdens nemmeste forelskede par i starten af trediverne at have med til åbent hus. Selvom mæglerne i den nye kortfilmsserie ‘Næsten hjemme’ står på hovedet for at sælge boligerne, sker der hele tiden ting, der gør det svært at skrive under på kontrakten. Men sjovt, det er det godt nok.

Parret er på udkig efter deres første bolig. Emilie er gravid, og Ravn er ivrig efter at kunne flytte ud af Emilies forældres hus.

“Vi skal flytte på grund af bæbsen selvfølgelig, og jeg er så træt af at bo hos Emilies forældre. No offense,” siger Ravn meget ærligt.

Hans kæreste, Emilie, er en nøgtern kvinde med begge ben solidt plantet på jorden. Hun kan godt gå med på Ravns flyvske livssyn, men har som regel det sidste ord. Selv er Ravn spontan, og snakker mere end ofte før han tænker, som man tydeligt kan se i den nye serie, der snart bliver vist på rnn.dk og de sociale medier.

Kan man få en mandegrotte for sig selv?

Men, Ravn er altså venlig og sympatisk. Han vil redde Verden, men ender ofte med at blive ufrivillig komisk når han forsøger. Logisk nok, når det man er på udkig efter en bolig dækker over: “Et boblebad, en man-cave-mulighed og en terrasse til grillen.”

Hvis man ikke har været til fremvisning i et fremmed menneskes hus for nylig, har man måske glemt, at der findes nogle sociale spilleregler, og nogle spørgsmål som man bare altid stiller, og nogle man slet ikke skal stille.

Emilie og Ravn kender tilsynelande ikke helt til de gængse uskrevne regler, når man kigger på bolig, hvilket sætter dem i nogle absurde og akavede situationer.

Hvad sker der eksempelvis, når Ravn skændes med en pige om hvem der vinder budrunden, eller når Emilie ser husejeren gå nøgen rundt i haven?

Kender du typen

Udover det sociale handicap er Emilie og Ravn ellers næsten som alle andre par på boligjagt i Rødovre.

Emilie vil gerne finde et hjem; “Tæt på børnehave, skolen og ikke alt for langt fra mit arbejde.”

Hun vælger vaskemaskinen før garagen, men har svært ved at holde fokus under fremvisningerne.

“Jeg går og lader som om, jeg er med i ‘Kender du typen’ og kan ikke stoppe med at tænke på, hvem der boede her før,” indrømmer hun med et sødt smil.

Ravn er mere interesseret i, om der er plads til at holde store fødselsdage, og planlægger så langt frem, at han gerne vil have en garage, som så kan blive det perfekte værksted, for så er det jo klart, til hvis han en dag får en bil.

“Jeg ser muligheder og ikke forhindringer. Glasset er halvt fyldt. Altid! Næsten,” siger Ravn så bestemt som han kan.

